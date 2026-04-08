Nemzeti Sportrádió

Fontos tripla az utolsó pillanatokban, nyert a Monaco a férfi kosárlabda Euroligában

K. Zs.K. Zs.
2026.04.08. 23:24
Elie Okobo sokoldalú játékkal vezette fontos győzelemre a Monacót (Fotó: Getty Images)
Címkék
Partizan Beograd férfi kosárlabda Euroliga Monaco
A Monaco 81–76-ra legyőzte vendégét, az ASVEL-t a férfi kosárlabda Euroliga 36. fordulójának szerdai francia derbijén, és megerősítette pozícióját a play-in helyeken.

MONACO–ASVEL 81–76. A második negyedben 15–2-es szakaszt futott a csupán nyolc játékossal kiálló Monaco, hosszú időre állandósult a tíz pont körüli hazai előny, de a lyoniak visszakapaszkodtak, és Braian Angola negyedik sikeres triplája nyomán az utolsó két percre fordulva nagyon szoros lett a meccs (76–74). A házigazdák szorítottak a védekezésükön, és tíz másodperccel a vége előtt, Elie Okobo triplájával megnyerték a meccset. Okobo majdnem tripla dupláig jutott (16 pont, 10 lepattanó, nyolc assziszt), Matthew Strazel 22, Nikola Mirotic 14 ponttal finiselt, a vendégek lőlapját Angola 26-tal vezette.

ANADOLU EFES–PARTIZAN 79–72. A rájátszásba már egyik csapatnak sincs esélye bejutni, a kérdés az volt: a mélyrepülésben lévő török csapatnak sikerül-e megszakítani a Partizan hatos sikersorozatát vagy a belgrádiak győzelemmel búcsúznak el korábbi legendás edzőjüktől, a szerdán hosszú betegség után elhunyt Dusko Vujosevicstől? Hosszabbítás kellett a döntéshez, és bár a szünetben még a vendégek vezettek 12 ponttal, az Anadolu Efes nyert. Jordan Lyod nyolc büntetőt dobott be a ráadásban, 24 ponttal zárt a hazaiaknál, Vincent Poirier 17-et tett bele a közösbe, a belgrádiak soraiban Shake Milton 12 ponttal volt a legjobb.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 36. FORDULÓ – szerdai mérkőzések
Anadolu Efes (török)–Partizan Beograd (szerb) 79–72, h. u.
Monaco (francia)–ASVEL Villeurbanne (francia) 81–76

Kosárlabda
2026.04.07. 23:11

A Hapoel Tel-Aviv a Fenerbahcét, az Olympiakosz a Real Madridot verte meg a férfi kosár Euroligában

A rájátszás szempontjából fontos mérkőzést bukott el a Barcelona a Panathinaikosz ellen.
 


A 38 fordulós alapszakasz végeztével az első hat helyezett bejut a rájátszásba, a 7–10. helyezettek közül kettő a play-inen keresztül követheti őket.

 

Legfrissebb hírek

