Ikszelt a Betisszel a Braga az El-negyeddöntő odavágóján

A Fradi ellen remekelt hazai pályán a Braga, s itt is hasonlóképpen kezdett, már az 5. percben vezetést szerzett az osztrák Florian Grillitsch révén. Két perccel később Marc Bartra egyenlített, a VAR használata után azonban érvénytelenítette a gólt a játékvezető.

A Betis az első félidőben alárendelt szerepet játszott, de azért próbálkozott, a folytatásban viszont egyértelműen a Braga dominált. Közel 75 százalékban birtokolták a labdát a portugálok, az ellenfélnek pedig egyet leszámítva kaput eltaláló lövése sem volt. Hogy mi volt az az egy? Hát Cucho Hernández tizenegyese a 61. percben, amiből kiegyenlített a Betis. Így a két csapat 1–1-es döntetlennel fordulhat rá a visszavágóra.

EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Szerda

Braga (portugál)–Real Betis (spanyol) 1–1 (Grillitsch 5., ill. Cucho Hernández 61. –11-esből)

Csütörtök

21.00: Freiburg (német)–Celta Vigo (spanyol)

21.00: Porto (portugál)–Nottingham Forest (angol) (Tv: M4 Sport)

21.00: Bologna (olasz)–Aston Villa (angol)