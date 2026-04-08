Ikszelt a Betisszel a Braga az El-negyeddöntő odavágóján

2026.04.08. 20:49
Cucho Hernández egyenlített (Fotó: Getty Images)
Real Betis Braga Európa-liga
A Ferencvárost kiejtő portugál Braga 1–1-es döntetlent játszott a spanyol Real Betisszel az Európa-liga-negyeddöntő odavágóján szerda kora este.

 

A Fradi ellen remekelt hazai pályán a Braga, s itt is hasonlóképpen kezdett, már az 5. percben vezetést szerzett az osztrák Florian Grillitsch révén. Két perccel később Marc Bartra egyenlített, a VAR használata után azonban érvénytelenítette a gólt a játékvezető.

A Betis az első félidőben alárendelt szerepet játszott, de azért próbálkozott, a folytatásban viszont egyértelműen a Braga dominált. Közel 75 százalékban birtokolták a labdát a portugálok, az ellenfélnek pedig egyet leszámítva kaput eltaláló lövése sem volt. Hogy mi volt az az egy? Hát Cucho Hernández tizenegyese a 61. percben, amiből kiegyenlített a Betis. Így a két csapat 1–1-es döntetlennel fordulhat rá a visszavágóra.

EURÓPA-LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Szerda
Braga (portugál)–Real Betis (spanyol) 1–1 (Grillitsch 5., ill. Cucho Hernández 61. –11-esből)
Csütörtök
21.00: Freiburg (német)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Porto (portugál)–Nottingham Forest (angol) (Tv: M4 Sport)
21.00: Bologna (olasz)–Aston Villa (angol)

 

Real Betis Braga Európa-liga
Folytatódott a Betis és az Espanyol nyeretlenségi sorozata

Spanyol labdarúgás
2026.04.04. 20:50

Maier Merse: All-in Portugáliára, a Hegyvidéktől a Bragáig – több mint ígéret

Képes Sport
2026.03.27. 14:42

A Real Betis szerződtette a 16 esztendős Molnár-Bencze Zsombort

Légiósok
2026.03.26. 19:11

A „kőfejtőben” ért véget a kupamenetelés – fotósorozat a Ferencváros Braga elleni El-nyolcaddöntőjéről

Képes Sport
2026.03.22. 09:39

Nagyobb erők – Ballai Attila publicisztikája

Európa-liga
2026.03.22. 00:23

Csodák nélkül, de magyarokkal – Deák Zsigmond publicisztikája

Bajnokok Ligája
2026.03.20. 23:15

Orosz Pál elárulta, a Ferencváros megtérítteti a vétkes szurkolókkal az okozott kárt

Európa-liga
2026.03.20. 16:45

A Braga elleni párharc volt a plafon a Fradinak

Európa-liga
2026.03.20. 07:33
