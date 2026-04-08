Udvardy Panna az első fordulóban búcsúzott Linzben

A magyar játékos vasárnap még döntőt vívott Bogotában – s alulmaradt a cseh Marie Bouzkovával szemben –, majd közölte, hogy a magyar válogatottat is felvonultató portugáliai Billie Jean King-kupa-torna helyett Linzbe utazik az ottani WTA-viadalra.

Kolumbiai menetelésének köszönhetően a kaposvári születésű, Floridában élő teniszező 21 helyet javított a világranglistán, ahol jelenleg karriercsúccsal a 71. helyen jegyzik. Első ellenfele Ausztriában az ukrán Anhelina Kalinyina volt, aki állt már a 25. helyen is, és 2–0-ra vezetett kettejük párharcában.

A harmadik csata első játszmáját nagy csatában a magyar nyerte meg, a folytatásban azonban csupán egy játékot tudott nyerni, így 1 óra 46 perc után kénytelen volt elkönyvelni a vereséget. A viadal másik magyarja, a válogatott tornát szintén kihagyó Gálfi Dalma (103.) a nyitó körben az amerikai Alycia Parksot (93.) búcsúztatta, az esti nyolcaddöntőben pedig az ötödikként rangsorolt, búcsúszezonját töltő román Sorana Cirstea (29.) vár rá.

WTA 250-ES TORNA, LINZ (1.2 millió euró, salak)

EGYES, 1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Anhelina Kalinyina (ukrán)–Udvardy Panna 5:7, 6:1, 6:0

NYOLCADDÖNTŐ

20.00 körül: Gálfi Dalma–Sorana Cirstea (román, 5.)