BJK-kupa: eső miatt félbeszakadt Tóth Amarissa meccse

Nem mondhatni, hogy az esélyek a mieink mellett szóltak volna a hollandok elleni összecsapás előtt – már csak azért sem, mert Bardóczky Kornél szövetségi kapitány által korábban összehívott és egyértelműen a lehető legerősebbnek tartott keretből, Udvary Panna és Gálfi Dalma lemondása is csak egy nappal a torna derült ki – hivatalosan.

Így aztán Bondár Anna mögött az a világranglistán a 305. helyen álló Tóth Amarissa lépett elő váratlanul a válogatott második számú játékosává, aki egyesben csak pont egy éve, a belgák elleni BJK-kupameccsen mutatkozott be a nemzeti csapatban – tavaly három meccsén egy győzelem, két vereség a mérlege.

Tíz perccel a hivatalos, déli kezdési időpont előtt elkezdett esni az eső a portugáliai Oeirasban, így jó háromnegyed órával később kezdődött, a világranglistán 158. helyen álló Anouk Koevermans elleni mérkőzés. Amikor aztán végül elkezdődött, Tóth rögtön el is veszítette adogatását, igaz, azonnal vissza is vette a hollandét, s az első adogatójáték elvesztése láthatóan a Koevermanst zavarta meg jobban – főleg adogatóként. Persze, az sem biztos, hogy sokat segített, amikor két labdamenet között egyszercsak felharsant a közelben egy légvédelmi sziréna hangja...

Miközben Tóthot ez sem tudta kizökkenteni, szervajátékainál egy-két pontnál többet nem engedett egy évvel fiatalabb ellenfelének, fogadóként rendre eljutott bréklabdáig, olyanyira, hogy 2:2 után már nem is veszített több játékot a magyar lány, s harmadik játszmalabdáját kihasználva 45 perc alatt 6:2-re nyerte a szettet a pontatlanul, sok hibával játszó Kovermans ellen.

Várható volt viszont, hogy a mérkőzés előbb-utóbb félbeszakad, mert az első játszma végét már egyre erősebben szemetelő esőben játszották le a hölgyek, s miután – ahogy az első játszmában úgy a második elején is – Tóth elvesztette első adogatójátékat, a mérkőzést vezető székbíró közölte, a pálya már túl nedves, ezért kereken 60 perc játék után esőszünetet rendelt el.

TENISZ

BILLIE JEAN KING-KUPA

AZ EUROAFRIKAI ZÓNA I-ES CSOPORT TORNÁJA, OEIRAS

Magyarország–Hollandia 0–0

Tóth Amarissa–Anouk Koevermans 6:2, 0:1 – eső miatt félbeszakadt.

KÉSŐBB

Bondár Anna–Suzan Lamens

