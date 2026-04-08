Női kézilabda: Szlovénia is kijutott az Európa-bajnokságra

A 3. csoportban két idegenbeli győzelem született: a szlovénok kiütéssel nyertek Belgiumban, a már korábban biztos kijutó Németország pedig Észak-Macedónia vendégeként gyűjtötte be a két pontot. A győri Tjasa Stankót is foglalkoztató szlovénok győzelmük valamint az északmacedónok veresége miatt ugyancsak biztosan megszerezték az Európa-bajnoki kvalifikációt érő második helyet.

A 4. csoportban Feröer az északi rangadón ötgólos különbséggel nyert hazai pályán Izland ellen, és pontszámban befogta a csoport élén álló, egy méccsel kevesebbet játszó Montenegrót.

Az 5. csoportban a szintén biztos Eb-résztvevő Svédország simán nyert Ukrajna ellen, és továbbra is hibátlan mérleggel vezeti a kvartettet.

A 6. csoportban a tornára már korábban kvalifikáló Spanyolország két góllal nyert Görögország vendégeként, Ausztria pedig 15-tel verte Izraelt. Az utolsó fordulóban a görög–osztrák mérkőzés dönt a csoport második helyéről, jelenleg az osztrákok vannak jobb helyzetben, az utolsó fordulóban nekik ugyanis egy döntetlen is elegendő a kijutáshoz.

A női kézilabda Európa-bajnokságot december 3-20. között közösen rendezi Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Törökország, a magyar válogatott a 2024-es Eb-n elért bronzérmével automatikusan kvalifikálta magát a tornára.

Selejtezőből kijutottak már korábban: Franciaország, Hollandia, Németország, Spanyolország, Svédország.

KÉZILABDA

Európa-bajnoki selejtezők, szerdai mérkőzések

3. csoport

Belgium–Szlovénia 14–36 (6–20)

Észak-Macedónia–Németország 27–35 (14–19)

Az állás: 1. Németország 10 pont, 2. Szlovénia 6, 3. Észak-Macedónia 2, Belgium 2

4. csoport

Feröer–Izland 35–30 (18–16)

Az állás: 1. Montenegró 6, 2. Feröer 6, 3. Portugália 4, Izland 2

5. csoport

Ukrajna–Svédország 23–34 (9–16)

Az állás: 1. Svédország 10, 2. Szerbia 4, 3. Ukrajna 4, 4. Litvánia 0

6. csoport

Görögország–Spanyolország 22–24 (12–12)

Izrael–Ausztria 23–38 (9–16)

Az állás: 1. Spanyolország 10, 2. Ausztria 6, 3. Görögország 4, 4. Izrael 0