Kajak-kenu vb: utólag lett bronzérmes a Szegedi Angelina, Kiskó Réka páros

2026.04.08. 21:38
Szegedi Angelináék vb-bronzérmesek lettek (Fotó: Dömötör Csaba)
Szegedi Angelina kajak-kenu Kiskó Réka
A Szegedi Angelina, Kiskó Réka kajakpáros utólag bronzérmet kapott a 2024-es szamarkandi, nem olimpiai távú világbajnokság 200 méteres döntőjében történt doppingeset miatt.

 

A magyar szövetség honlapjának szerdai beszámolója szerint Szegedi és Kiskó szűk körű ünnepség keretében, edzőik társaságában vehette át Hüttner Csaba korábbi szövetségi kapitánytól az érmeket. A magyar duó egy ezredmásodperccel kapott ki a fehérorosz Volha Hudzenka, Marina Litvincsuk egységtől, így a negyedik helyen zárt, ám az ezüstérmes portugál duó egyik tagja, Francisca Dias Laia doppingtesztje pozitívnak bizonyult, ezért tavaly négyéves eltiltást kapott.

„Már a világbajnokságot követő évben értesültünk arról, hogy a portugál lány doppingtesztje pozitív lett, láttuk is a módosított eredményt, az érem azonban csak most került hozzánk. Örülök, hogy végül a 2024-es idényt is nemzetközi éremmel zártam, mert akkor nem sikerült az ifjúsági világbajnokság. Ez a lelkemnek is jól jött a válogató előtt, újabb motivációt ad az előttünk álló szezonra” – mondta Szegedi Angelina.

 

 

