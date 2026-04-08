Nemzeti Sportrádió

A Nantes kettős győzelemmel jutott a férfi kézilabda BL negyeddöntőjébe

T. Z.
2026.04.08. 22:41
picture allianceA Nantes is bejutott a negyeddöntőbe (Fotó: Getty Images)
Címkék
férfi kézilabda Nantes férfi kézilabda Bajnokok Ligája GOG
Az egygólos idegenbeli siker után a francia Nantes hazai pályán tizenkettővel győzött a dán GOG ellen, így kettős győzelemmel jutott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe.

A két csapat első mérkőzésén a Nantes idegenben 34–33-as győzelmet aratott, így nagyon jó helyzetből várhatta a franciaországi visszavágót.

A második mérkőzésen a GOG egyetlen egyszer, az első percben vezetett 1–0-ra, ezt leszámítva viszont semmi esélye nem volt még arra sem, hogy szorossá tegye a párharcot. A folytatásban a hazai csapat folyamatosan növelni tudta előnyét, és már a szünetben kilencgólos előnyben volt – vagyis nem sok izgalmat ígért a második félidő.

A második játékrészben a Nantes rátett még egy lapáttal, ami végeredményben azt jelentette, hogy 12 gólos különbséggel megnyerte az összecsapást, és kettős győzelemmel harcolta ki a továbbjutást. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a Nantes-ot erősítő Valero Rivera Folch volt, aki kilenc gólig jutott a mérkőzésen.

A negyeddöntőben a Nantes ellenfele a Barca lesz.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
Nantes (francia)–GOG (dán) 40–28 (21–12)
Ld: Rivera Folch 9, Tournat 6, ill. Vilhelmsen 6
Továbbjutott: a Nantes, kettős győzelemmel
Industria Kielce (lengyel)–OTP Bank-Pick Szeged 32–32 (17–19)
Továbbjutott: a Szeged

 

Legfrissebb hírek

