Bardóczky Kornél: Nem teszünk le a feljutásról

Ezen a héten a válogatott teniszen lesz a hangsúly: keddtől a Billie Jean King-kupa-csapatok néznek szembe egymással. A magyar válogatott az euro-afrikai zóna I. csoportjában érdekelt, amelynek küzdelmeit a portugáliai Oeirasban rendezik meg. A 16 induló csapatot négy négyes csoportba sorolták, a fordulókat keddtől csütörtökig rendezik meg. A B-csoport első helyezettje a C-csoport elsőjével, míg az A győztese a D győztesével pénteken küzd meg azért, hogy novemberben osztályozót játszhasson a jövő év eleji világdöntő-selejtezőért – a pénteki meccsek vesztesei szombaton még összecsapnak és egy harmadik válogatott szintén feljut.

A magyar csapat (BJK-36.) a B-csoportban Hollandiával (14.), Törökországgal (23.) és Grúziával került össze. A mieink összeállítása az előzetes hírekhez képest jelentősen megváltozott, a múlt héten Kolumbiában első WTA-döntőjébe bejutó, karriercsúcsot döntő Udvardy Panna (WTA-71.) és Gálfi Dalma (103.) Linzben versenyez, míg Stollár Fanny (páros WTA-27.) sérüléssel bajlódik.

„Panna és Dalma lemondták a szereplést, Stollár Fanny pedig a múlt heti charlestoni tornát is kihagyta, mert Indian Wellsben megsérült és otthon kezelik” – mondta lapunknak Bardóczky Kornél szövetségi kapitány. – „A szabályok csak két cserét engednek, így Bondár Anna és Tóth Amarissa mellé behívtam Nagy Adriennt és Nemcsek Grétát, aki újonc a csapatban, míg Fannyra abban az esetben számítanék, ha újra egészséges lesz.”

A szakvezető szerint kiegyenlített a csoportjuk.

„A bennmaradást egyértelmű célul tűztük ki, de nem teszünk le a feljutásról. Ebből a hármasból a Suzan Lamensszel érkező hollandokat tartom a legerősebbnek, ha őket legyőznénk, pályázhatnánk a csoportelsőségre, bár a török együttes Zeynep Sönmez kiválásával, valamint a grúzok Ekaterine Gorgodzével és Mariam Bolkvadzével is jó csapatot alkotnak. Bondár Anna a múlt héten remekül játszott Charlestonban, vasárnap párosban döntőzött, majd egyből repülőre ült, és hétfőn délután csatlakozott, nagyon örülök, hogy így is vállalta. Remek formában van, ráadásul salakon játszunk, ami a legjobb borítása, és Tóth Amarissában is abszolút benne van a jó eredmény salakon. Nagy Adrienn ugyancsak versenyből érkezik, míg a tizenhat éves Nemcsek Gréta is mindent megtesz az edzéseken, kiválóan segíti az idősebb társait. A csapatszellem és a hangulat is nagyon jó, várjuk már a kezdést.”

A magyar csapat kedden Hollandiával kezd, szerdán e találkozó és a török–grúz összecsapás győztese, illetve vesztese játszik egymással.

BILLIE JEAN KING-KUPA

EURO-AFRIKAI ZÓNA I. CSOPORT

B-CSOPORT, 1. FORDULÓ

12.00: Hollandia–Magyarország

12.00: Törökország–Grúzia

A MAGYAR CSAPAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA (zárójelben a világranglista-helyezés)

Bondár Anna (63.), Tóth Amarissa (305.), Nagy Adrienn (657.), Nemcsek Gréta (–), Stollár Fanny (páros 27.)