Gyász: elhunyt Mircea Lucescu, a „román futball nagymestere”

Kedd este 80 éves korában elhunyt Mircea Lucescu, a román labdarúgás egyik legsikeresebb edzője, aki 47 éves pályafutása során 11 klubot és két válogatottat irányított, 13 bajnoki cím mellett két európai trófeát is nyert.

Mircea Lucescu a Bresciánál Marco Rossit is edzette (Fotó: Imago/golazo.ro)

Bár elsősorban edzőként volt híres, Mircea Lucescu játékosként is meghatározó tényező volt a román futballban, a Dinamo szélsőjeként ő volt az 1970-es világbajnokságon a válogatott csapatkapitánya. Már játékos-pályafutása során tudatosan készült az edzői karrierjére, amely tősgyökeres bukarestiként egy erdélyi városban, Vajdahunyadon kezdett el a másodosztályban, ahol játékosedzőként előbb az élvonalba, majd az európai kupaszerepléseig repítette a Corvinult. Még akkor is rendszeresen pályára lépett hunyadi színekben, amikor 1981 őszén, Kovács István utódaként alig 36 évesen kinevezték szövetségi kapitánynak.

A válogatottat a bukaresti csapatok helyett az Universitatea Craiovára és Vajdahunyadon felfedezett játékosaira építette, kiegészítve a Kovács által mellőzött Bölöni Lászlóval. Románia pedig az 1984-es Európa-bajnokság selejtezőinek legnagyobb meglepetését okozva, a világbajnok olaszokat, a svédeket és a csehszlovákokat megelőzve jutott ki a Franciaországban rendezett – akkor még nyolccsapatos – tornára. Olasz kollegájával, Enzo Bearzottal kialakított jó viszonyát pedig a rendszerváltás után kamatoztatta, amikor a 90-es évek legjavában a Serie A-ban dolgozhatott, azóta ez csupán Cristian Chivunak (Inter) jött össze a román edzők közül.

Már a 80-as években korát megelőző részletességgel elemezte a mérkőzéseket és ellenfeleket, ugyanakkor remek pedagógus is volt, aki külföldön is igyekezett új lendületett adni válságba jutott honfitársai karrierjének: így lett 1992-ben Gheorghe Hagi a sikertelen Real-évek után a Brescia játékosa. Az olasz klubban játékosa volt Marco Rossi is, a magyar válogatott szakvezetője a mai napig rendszeresen hivatkozik rá mestereként.

A román futballba csak rövid időre tért vissza az ezredforduló előtt, majd keletnek vette az irányt: négy isztambuli év után kereken 12 évet ült a Sahtar Doneck kispadján, amellyel nemcsak megtörte a Dinamo Kijev ukrán hegemóniáját, hanem 2009-ban az UEFA-kupa utolsó kiírását is megnyerte vele. A donecki klubbal azzal is történelmet írt, hogy 2006-ban saját fia ellen meccselt az UEFA-kupában, a csoportmeccset a Rapid Bucuresti-et irányító Razvan Lucescu nyerte meg 1–0-ra.

Lucescu a Sahtar Doneckkel megnyerte az UEFA-kupa utolsó kiírását (Fotó: Getty Images)

A kihívásokkal sosem törődött, korábbi klubjai legnagyobb riválisainál is bátran vállalt munkát (Dinamo és Rapid, Galatasaray és Besiktas, Sahar és Dinamo Kijev), legnagyobb bánata azonban az volt, hogy a román labdarúgás aranygenerációját nem irányíthatta válogatott szinten. Talán ezért is vállalta el 78 évesen még egyszer a nemzeti együttes irányítását, de a korábbinál jóval gyengébb minőségű kerettel már nem lehetett próféta a saját hazájában.

Az év eleje óta betegeskedő Lucescu alig tíz nappal halála előtt, az isztambuli világbajnoki pótselejtezőn (1–0 Törökország javára) ült utoljára a kispadon. Utolsó meccse egy hete Pozsonyban lett volna, de már a felkészülés után rosszul lett, a kórházban pedig szinte napról napra romlott az állapota, és a vasárnap hajnal óta kómában fekvő Lucescu szíve kedd este végleg leállt.

A legendás tréner családja körében távozott az élők sorából – számolt be róla többek között a Gazeta Sporturilor, a ProSport és a Golazo is.