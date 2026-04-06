Keddi sportműsor: Real Madrid–Bayern München és Sporting–Arsenal BL-negyeddöntő

ÁPRILIS 7., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

21.00: Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

ANGOL LEAGUE TWO

42. FORDULÓ

21.00: Bromley–Shrewsbury (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

13.22: Baszk körverseny, 2. szakasz (Pamplona–Lekunberri, 164.9 km) (Tv: Eurosport1, 15.30)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: Elverum (norvég)–Montpellier (francia) (Tv: Sport2)

20.45: Melsungen (német)–Fredericia (dán) (Tv: Sport2)

NŐI EURÓPA-LIGA

15.00: az elődöntő sorsolása, Bécs

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1051 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, A 9–13. HELYÉRT

19.00: Vidux-Szegedi RSE–Kecskeméti RC

19.30: Swissten Dág KSE–Szolnoki RK-SC SI

NŐI EXTRALIGA

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

19.30: Vasas Óbuda–KHG Kaposvári NRC (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/vasas-roplabda-kft/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

AZ 5–9. HELYÉRT

18.00: Szent Benedek RA–Fatum Nyíregyháza

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

11.00: Révész Bulcsú–Craig Steadman (angol)

TENISZ

BILLIE JEAN KING-KUPA

AZ EUROAFRIKAI ZÓNA I-ES CSOPORT TORNÁJA, OEIRAS

12.00: Magyarország–Hollandia

ATP 1000-ES TORNA, MONTE-CARLO

11.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

Benne 12.30 után: Marozsán Fábián–Jakub Mensík (cseh)

WTA 500-AS-TORNA, LINZ

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

TOLLASLABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, HUELVA

Női egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért)

9.00: Sándorházi Vivien–Cecilia Wang (svéd)

Férfi páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)

14.00: Kis-Kasza Miklós, Horváth Csanád–Paul Reynolds, Scott Guildea (ír)

VÍZILABDA

FÉRFI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ (ALEXANDRUPOLI)

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

12.30: Magyarország–Hollandia

NŐI OB I

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

18.15: BVSC-Manna ABC–UVSE-Helia D (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Csernoviczki Éva

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Ünnepek élsport alatt és után

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté jelentkezik

9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A múlt hét legemlékezetesebb sporteseményei

12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal – Csernoviczki Éva

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai

13.30: Buli jégkorongmagazin Virányi Zsolttal

14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: Vívás, vendég: Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, Bobory Balázs, Gergelics József

17.00: A BEK/BL-döntők felidézése, 1973

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás. Irány Amerika! – vb-sorozat, 6. rész

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Kézilabda, sorsoltak a női Európa-ligában

18.15: Vízilabda, élő közvetítés a BVSC–UVSE női elődöntőről. Kommentátor: Regős László Pál

19.30: Röplabda, élő közvetítés a Vasas–Kaposvár női bajnoki döntőről. Kommentátor: Virányi Zsolt

20.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája-előzetes

21.00: Labdarúgás, kicsoda Redzic Damir?

21.30: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág