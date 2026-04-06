Keddi sportműsor: Real Madrid–Bayern München és Sporting–Arsenal BL-negyeddöntő
ÁPRILIS 7., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
21.00: Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német) – élőben az NSO-n!
21.00: Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
ANGOL LEAGUE TWO
42. FORDULÓ
21.00: Bromley–Shrewsbury (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
13.22: Baszk körverseny, 2. szakasz (Pamplona–Lekunberri, 164.9 km) (Tv: Eurosport1, 15.30)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.45: Elverum (norvég)–Montpellier (francia) (Tv: Sport2)
20.45: Melsungen (német)–Fredericia (dán) (Tv: Sport2)
NŐI EURÓPA-LIGA
15.00: az elődöntő sorsolása, Bécs
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1051 (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, A 9–13. HELYÉRT
19.00: Vidux-Szegedi RSE–Kecskeméti RC
19.30: Swissten Dág KSE–Szolnoki RK-SC SI
NŐI EXTRALIGA
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
19.30: Vasas Óbuda–KHG Kaposvári NRC (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/vasas-roplabda-kft/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
AZ 5–9. HELYÉRT
18.00: Szent Benedek RA–Fatum Nyíregyháza
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
11.00: Révész Bulcsú–Craig Steadman (angol)
TENISZ
BILLIE JEAN KING-KUPA
AZ EUROAFRIKAI ZÓNA I-ES CSOPORT TORNÁJA, OEIRAS
12.00: Magyarország–Hollandia
ATP 1000-ES TORNA, MONTE-CARLO
11.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
Benne 12.30 után: Marozsán Fábián–Jakub Mensík (cseh)
WTA 500-AS-TORNA, LINZ
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
TOLLASLABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, HUELVA
Női egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért)
9.00: Sándorházi Vivien–Cecilia Wang (svéd)
Férfi páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)
14.00: Kis-Kasza Miklós, Horváth Csanád–Paul Reynolds, Scott Guildea (ír)
VÍZILABDA
FÉRFI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ (ALEXANDRUPOLI)
A-CSOPORT, 2. FORDULÓ
12.30: Magyarország–Hollandia
NŐI OB I
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
18.15: BVSC-Manna ABC–UVSE-Helia D (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Csernoviczki Éva
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Ünnepek élsport alatt és után
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté jelentkezik
9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A múlt hét legemlékezetesebb sporteseményei
12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal – Csernoviczki Éva
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai
13.30: Buli jégkorongmagazin Virányi Zsolttal
14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Vívás, vendég: Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, Bobory Balázs, Gergelics József
17.00: A BEK/BL-döntők felidézése, 1973
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás. Irány Amerika! – vb-sorozat, 6. rész
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Kézilabda, sorsoltak a női Európa-ligában
18.15: Vízilabda, élő közvetítés a BVSC–UVSE női elődöntőről. Kommentátor: Regős László Pál
19.30: Röplabda, élő közvetítés a Vasas–Kaposvár női bajnoki döntőről. Kommentátor: Virányi Zsolt
20.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája-előzetes
21.00: Labdarúgás, kicsoda Redzic Damir?
21.30: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág