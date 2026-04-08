Ez nem a La Liga: az Atlético két góllal nyert Barcelonában a BL-negyeddöntő első mérkőzésén

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

FC BARCELONA (spanyol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 0–2 (0–1)

Barcelona, Camp Nou. Vezette: Kovács István

BARCELONA: J. García – Koundé (R. Araújo, 73.), Cubarsí, G. Martín, Cancelo (A. Balde, 86.) – E. García, Pedri (Gavi, a szünetben) – Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford (Ferran Torres, 73.) – Lewandowski (Fermín López, a szünetben). Vezetőedző: Hansi Flick

ATLÉTICO MADRID: Musso – N. Molina, Le Normand, Hancko (Pubill, 31.), Ruggeri – Giu. Simeone (Almada, 80.), M. Llorente, Koke (Baena, 60.), Lookman (Sörloth, 60.) – Griezmann (N. González, 80.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone

Gólszerző: J. Álvarez (45.), Sörloth (70.)

Kiállítva: Cubarsí (44.)

A visszavágót jövő kedden rendezik Madridban.

Ötödször találkozott egymással december 2-a óta a Barcelona és az Atlético Madrid, legutóbb szombaton a bajnokságban, vagyis a két vezetőedzőnek, Hansi Flicknek és Diego Simeonénak nem kellett sokat kutatnia az emlékezetében, milyen futballra számíthat a riválistól. A Barcelona pályaválasztóként a bajnokságban 3–1-re, a Spanyol Kupában 3–0-ra verte meg ellenfelét, a BL-negyeddöntőnek is bizakodva mehetett neki.

Ezúttal nem úszta meg a piros lapot a Barcelona (Fotó: Getty Images)

A kedden elhunyt román edzőlegendára, Mircea Lucescura emlékeztek a kezdő sípszó előtt, hogy aztán alig hárompercnyi futballt követően máris ziccerbe kerüljön Marcus Rashford, ám 13 méterről leadott lövését Juan Musso lábbal védte. Nem késett a válasz, Julián Álvarez a jobb szélről indulva éles szögből, hat méterről próbálkozott, Joan Garciának nem okozott gondot a hárítás. Lamine Yamal pazar cselsorozata után kétszer is blokkolniuk kellett a madridi védőknek a tizenhatoson belül – fölényben játszott a Barca. David Hancko sérülése miatt már fél óra után cserélni kényszerült a fővárosi csapat, azonban a 41. percben jött az igazi dráma: Pau Cubarsí hátulról szabálytalankodott a kilépő, kapura törő Giuliano Simeonéval szemben, Kovács István játékvezető elsőre sárga lapot adott a hazaiak védőjének, aztán a VAR segítsége után kiállította, ráadásul a megítélt szabadrúgásból Álvarez 22 méterről jobbal pazar mozdulattal tekert a kapu bal felső sarkába!

Sörloth (9) döntötte el a mérkőzést (Fotó: Getty Images)

Az Atlético játékstílusának az ismeretében erősen benne volt a folytatásban, hogy a riválisához hasonlóan nem fejezi be teljes létszámban a találkozót, mindenesetre az 53. percben Rashford szabadrúgásánál (amit szinte onnan végzett el, ahonnan Álvarez betalált) Musso bravúrral ütötte a lécre a labdát. Emberhátrányban is inkább a Barcelona kezdeményezett, ám a 70. percben Matteo Ruggeri badása után Alexander Sörloth hat méterről kapásból betalált, és onnan már nem volt visszaút a házigazdának. Az Atlético nagyot lépett az elődöntőbe jutás felé, ám ha a Barca jó napot fog ki a visszavágón, bármi megtörténhet még. 0–2