Nemzeti Sportrádió

Ez nem a La Liga: az Atlético két góllal nyert Barcelonában a BL-negyeddöntő első mérkőzésén

2026.04.08. 22:55
A labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén az Atlético Madrid 2–0-ra nyert a Barcelona otthonában. Cubarsí kiállítása után Álvarez remek szabadrúgásával szerzett vezetést az első félidő végén a madridi gárda. A második félidőben kimaradtak a hazai helyzetek, majd az Atlético egy kontrából újabb gólt szerzett, amivel jelentős lépést tett az elődöntőbe jutás felé.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
FC BARCELONA (spanyol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 0–2 (0–1)
Barcelona, Camp Nou. Vezette: Kovács István
BARCELONA: J. García – Koundé (R. Araújo, 73.), Cubarsí, G. Martín, Cancelo (A. Balde, 86.) – E. García, Pedri (Gavi, a szünetben) – Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford (Ferran Torres, 73.) – Lewandowski (Fermín López, a szünetben). Vezetőedző: Hansi Flick
ATLÉTICO MADRID: Musso – N. Molina, Le Normand, Hancko (Pubill, 31.), Ruggeri – Giu. Simeone (Almada, 80.), M. Llorente, Koke (Baena, 60.), Lookman (Sörloth, 60.) – Griezmann (N. González, 80.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: J. Álvarez (45.), Sörloth (70.)
Kiállítva: Cubarsí (44.)
A visszavágót jövő kedden rendezik Madridban.

Ötödször találkozott egymással december 2-a óta a Barcelona és az Atlético Madrid, legutóbb szombaton a bajnokságban, vagyis a két vezetőedzőnek, Hansi Flicknek és Diego Simeonénak nem kellett sokat kutatnia az emlékezetében, milyen futballra számíthat a riválistól. A Barcelona pályaválasztóként a bajnokságban 3–1-re, a Spanyol Kupában 3–0-ra verte meg ellenfelét, a BL-negyeddöntőnek is bizakodva mehetett neki.

A kedden elhunyt román edzőlegendára, Mircea Lucescura emlékeztek a kezdő sípszó előtt, hogy aztán alig hárompercnyi futballt követően máris ziccerbe kerüljön Marcus Rashford, ám 13 méterről leadott lövését Juan Musso lábbal védte. Nem késett a válasz, Julián Álvarez a jobb szélről indulva éles szögből, hat méterről próbálkozott, Joan Garciának nem okozott gondot a hárítás. Lamine Yamal pazar cselsorozata után kétszer is blokkolniuk kellett a madridi védőknek a tizenhatoson belül – fölényben játszott a Barca. David Hancko sérülése miatt már fél óra után cserélni kényszerült a fővárosi csapat, azonban a 41. percben jött az igazi dráma: Pau Cubarsí hátulról szabálytalankodott a kilépő, kapura törő Giuliano Simeonéval szemben, Kovács István játékvezető elsőre sárga lapot adott a hazaiak védőjének, aztán a VAR segítsége után kiállította, ráadásul a megítélt szabadrúgásból Álvarez 22 méterről jobbal pazar mozdulattal tekert a kapu bal felső sarkába!

Az Atlético játékstílusának az ismeretében erősen benne volt a folytatásban, hogy a riválisához hasonlóan nem fejezi be teljes létszámban a találkozót, mindenesetre az 53. percben Rashford szabadrúgásánál (amit szinte onnan végzett el, ahonnan Álvarez betalált) Musso bravúrral ütötte a lécre a labdát. Emberhátrányban is inkább a Barcelona kezdeményezett, ám a 70. percben Matteo Ruggeri badása után Alexander Sörloth hat méterről kapásból betalált, és onnan már nem volt visszaút a házigazdának. Az Atlético nagyot lépett az elődöntőbe jutás felé, ám ha a Barca jó napot fog ki a visszavágón, bármi megtörténhet még. 0–2

 

