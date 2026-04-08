Szoros volt a visszavágó, de újra kikapott a Falco – a Bilbao jutott be a férfi kosár Európa-kupa döntőjébe

Tizenhét pontot kellett volna ledolgoznia a Falcónak Bilbaóban, közel tízezer néző előtt.

Ha csak a spanyol és a magyar kosárlabda múltja és jelene közötti különbséget vizsgáljuk, akkor nyugodtan kijelenthető, hogy ez lehetetlen küldetésnek tűnt, annyival a magyar bajnoki ezüstérmes előtt jár a rivális, amely egyébként a FIBA Európa-kupa címvédője is.

Csodák persze elfordulnak nagy ritkán a sportpályákon, sokkal gyakrabban a mesekönyvekben, de most nem volt esély a bődületes meglepetésre. Így is szép történetet írtak maguknak a szombathelyiek ebben az évadban a nemzetközi porondon.

A Bilbao kezdte jobban a mérkőzést, de a magyar együttes kapaszkodott, Aleksza Novakovics pontjai kellettek a vendégeknek, hogy ne szakadjanak le a meccs elején. A 7. perc végén még döntetlen volt az állás, aztán a baszkok megtalálták azt a fegyverüket, amelynek köszönhetően lényegében simán megnyerték az első mérkőzést: két támadásból beesett két tripla, szűk két percen belül csinált egy 10–2-es rohamot a Bilbao, és elhúzott.

A Falco már a múlt héten is megmutatta, hogy nem adja fel könnyen a harcot, a második negyedben nagyon szép kosarakat szerezve, látványos figurák révén csökkentette a különbséget. A játékrész második felében megint ott jártunk, hogy egy triplával akár egyenlíthetett volna Milos Konakov legénysége, de 40–37 után sorozatban nyolc pontot dobott a hazai gárda, és nyugodtabban mehetett a hosszabb pihenőre.

A fordulás után két szombathelyi nevelés, Perl Zoltán és Váradi Benedek tett arról, hogy meccsben maradjon a Falco, sőt a 25. perc végén Perl duplája után egyetlen pont volt a különbség. Minden dicséretet megérdemelt a magyar csapat, amely a 27. percben egyenlített is, teljesen nyílt volt a mérkőzés az utolsó tíz perc előtt.

A baszk egylet persze saját közönsége előtt nem akart úgy továbbjutni, hogy hazai pályán nem nyer az elődöntőben, ezért meghúzta az utolsó negyed elejét, Martin Krampelj büntetője után tíz volt közte. Aztán Arnaldo Toro dolgozott többször is jól a palánkok alatt, a Falco pedig megint visszazárkózott, 85 másodperccel a zárás előtt mindössze egytriplányi volt a különbség a felek között.

A hajrá a Bilbaónak sikerült jobban, amely kettős győzelemmel jutott tovább, de a szombathelyiek emelt fővel búcsúztak a FIBA Európa-kupától. 95–88

FÉRFI KOSÁRLABDA FIBA EURÓPA-KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

SURNE BILBAO BASKET (spanyol)–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 95–88 (23–17, 25–20, 21–30, 26–21)

Bilbao, 9000 néző. V: Proc (lengyel), Yilmaz (török), Barkauskas (litván)

BILBAO: PANTZAR 15, Lazarevics 5/3, Hilliard 5/3, KRAMPELJ 16/3, HLÍNASON 8. Csere: Normantas 9/3, Jaworski 12/12, Bagayoko 7, PETRASEK 14/6, Font 2, Sylla 2, Mintegui. Edző: Jaume Ponsarnau

FALCO: Váradi 10/6, PERL 16/3, NOVAKOVICS 15/6, Keller Á. 9/3, Toro 7. Csere: PETERSON 11, Bognár K. 4, Whelan 5/3, Filipovity M., TANOH DEZ 11/3. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–4. 7. p.: 13–13. 13. p.: 27–24. 14. p.: 35–26. 17. p.: 40–37. 23. p.: 55–44. 26. p.: 58–58. 28. p.: 66–60. 33. p.: 79–69. 35. p.: 79–74. 38. p.: 86–83

Kipontozódott: Lazarevics (38. p.)

Továbbjutott: a Bilbao, kettős győzelemmel (193–169)

A másik ágon

20.30: PAOK (görög)–UCAM Murcia (spanyol)

Az első mérkőzésen: 79–73

A döntő első mérkőzése április 22-én, a visszavágó 29-én lesz.