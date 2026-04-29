Nemzeti Sportrádió

Hat meccslabdáról kiesett a világelső Szabalenka Madridban

2026.04.29. 08:37
Szabalenka kiesett Madridban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Hailey Baptiste Arina Szabalenka WTA
A világelső Arina Szabalenka hat mérkőzéslabdáról kikapott a negyeddöntőben a Madridban zajló salakpályás tenisztorna női versenyében.

A fehéroroszok négyszeres Grand Slam-bajnoka a harmadik szettben, 5:4-nél az elődöntőért adogatott, de a 30. kiemelt amerikai Hailey Baptiste öt meccslabdát is hárított, majd a rövidítésben 6-5-nél még egyet, aztán sorozatban három labdamenetet hozva végül ő ünnepelhetett. 

A 2 óra 32 perces találkozó 2:6, 6:2, 7:6 (8-6)-tal zárult. A 27 éves Szabalenka egyhuzamban 15 győzelem után maradt alul.

A férfiaknál a második helyen kiemelt Alexander Zverev is alaposan megküzdött a negyeddöntőért, a németek ásza 6:4, 6:7 (4-7), 6:3-mal búcsúztatta a 23. helyen rangsorolt cseh Jakub Mensiket, az összecsapás éjjel 1 óra 22 perckor ért véget.

 

