Hat meccslabdáról kiesett a világelső Szabalenka Madridban

A világelső Arina Szabalenka hat mérkőzéslabdáról kikapott a negyeddöntőben a Madridban zajló salakpályás tenisztorna női versenyében.
A fehéroroszok négyszeres Grand Slam-bajnoka a harmadik szettben, 5:4-nél az elődöntőért adogatott, de a 30. kiemelt amerikai Hailey Baptiste öt meccslabdát is hárított, majd a rövidítésben 6-5-nél még egyet, aztán sorozatban három labdamenetet hozva végül ő ünnepelhetett.
A 2 óra 32 perces találkozó 2:6, 6:2, 7:6 (8-6)-tal zárult. A 27 éves Szabalenka egyhuzamban 15 győzelem után maradt alul.
A férfiaknál a második helyen kiemelt Alexander Zverev is alaposan megküzdött a negyeddöntőért, a németek ásza 6:4, 6:7 (4-7), 6:3-mal búcsúztatta a 23. helyen rangsorolt cseh Jakub Mensiket, az összecsapás éjjel 1 óra 22 perckor ért véget.
Lemondott a WTA vezérigazgatója
Tenisz
2026.04.23. 09:08
Roland Garros: közel tíz százalékkal emelkedik a pénzdíj
Tenisz
2026.04.16. 14:51
Bondár Anna: Szívünket-lelkünket kitettük a pályára
Tenisz
2026.04.12. 13:20
Női tenisz: megsérült a világelső Arina Szabalenka
Tenisz
2026.04.09. 16:43
Tenisz: amerikai tornagyőzelmek Charlestonban és Houstonban
Tenisz
2026.04.06. 09:23
Udvardy párosban is negyeddöntős a bogotái WTA-tornán
Tenisz
2026.04.02. 07:46
