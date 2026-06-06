Per Johansson: Olyan magas szintre jutottunk, amit korábban el sem tudtam képzelni

Új motivációról beszélt lapunknak tavaly nyáron Per Johansson, a győriek svéd mestere, miután egymás után másodszor nyerte meg a női kézilabda Bajnokok Ligáját az ETO. „Nekünk, edzőknek mindig kell egy vezető erő. Ebben a munkában nem csak az a lényeges, hogy meccseket, kupákat és bajnoki címeket nyerjünk. Új motivációt kell találni, és ez most a dinasztia építése” – fogalmazott tavaly júniusban a vezetőedző, aki ebben az idényben triplázásra készül. Egyrészt a bajnokság, a kupa és a BL megnyerésével, másrészt a legrangosabb európai sorozatban is egymás után harmadszor érhet a csúcsra a kisalföldi együttes.

2025 nyarán négy kulcsember is anyai örömök elé nézett, Kari Brattset, Győri-Lukács Viktória, Estelle Nze Minko és Sandra Toft is csak a lelátóról támogatta az együttest hónapokon keresztül, de a győriek készültek erre a helyzetre és előre igazoltak. Az ősz nagyszerűen alakult a BL-ben, minden meccsén legalább harminc gólt szerzett az együttes, és a védelem is nagyszerűen működött, a Metzet például oda-vissza legyőzték Dione Housheerék.

A hibátlan sorozat némiképp váratlanul, a Debrecen ellen hazai pályán szakadt meg januárban, igaz, akkorra jelentős sérüléshullám érte el a csapatot, amely később Esbjergben is kikapott. Azonban így is megőrizte első helyét a csoportban, ennek köszönhetően egyből a nyolc közé jutott. Onnan pedig a tavaly döntős dán Odense ellen lehengerlő teljesítménnyel lépett tovább, összesítésben 21 góllal (!) múlta felül neves ellenfelét az ETO. Májusban a kupában és a bajnokságban is csúcsra ért az együttes, így nagyszerű előjelekkel várhatja a BL négyes döntőjét, amelyben a Bresttel találkozik szombaton, míg a másik ágon a francia Metz és a final fourba 2018 után visszatérő román CSM Bucuresti találkozik.

A győri női kézilabdázók szombaton és vasárnap is örömtáncot lejtenének (FOTÓ: CZINEGE MELINDA)

JOHANSSON: EL SEM TUDTAM KÉPZELNI

„A győri munkám előtt kétszer már eljutottam a négyes döntőbe, akkor arról álmodtam, hogy milyen nagyszerű lenne megnyerni – mondta lapunknak Johansson. – Azóta az ETO-val kétszer sikerült, mindkettő csodálatos élményt jelentett, de az az esély, ami most előttünk áll, hogy sorozatban háromszor nyerhessünk, olyan magas szint, amit én el sem tudtam képzelni három-négy évvel ezelőtt. Ha megcsinálod a triplázást, egy különleges klub tagja leszel, bekerülsz az edzők és a csapatok egy nagyon kis csoportjába.”

A tréner szerint nagyon erős mezőny jött össze idén. „Most mind a négy csapat képes a győzelemre anélkül, hogy bármelyik sikere különösebb meglepetést keltene. Mindegyik együttes komplett, nekünk valamivel hosszabb a kispadunk, de ha a nyolc-kilenc legjobb játékost nézzük, mindenki nyerhet. Ami az elődöntőbeli ellenfelünket, a Brestet illeti, a kulcsembere, Anna Vjahireva olyan vezér, akit ha hagynak, egymaga képes eldönteni. Nagyon gyors és kreatív kézilabdát játszanak, és az apróságok teszik őket igazán nehéz ellenféllé. Keményen kell védekeznünk, a jó kapusteljesítmény mellett kellenek a kontrák, mi ezektől nem félünk, legyen bárki is az ellenfél, nagy tempóra törekszünk, és rendelkezésünkre áll a kispad is. A védések mennyisége és néhány egyéni teljesítmény is befolyásoló tényező lehet. Mi nem árulunk zsákbamacskát, erős rendszerrel készülünk, amiben két és fél éve játszunk.”

(Fotó: Árvai Károly)

SAKO: A STABILITÁS A KULCS

A győriek egyik kulcsembere Hatadou Sako, a nagyszerű francia kapus az eddigi tizenhat BL-találkozón átlagosan 31.69 százalékos hatékonysággal hárította a lövéseket. „Nem stresszelek, inkább izgatott vagyok az előttünk álló hétvégével kapcsolatban, már nagyon várom – mondta lapunknak Sako, aki 2024 nyarán csatlakozott az ETO-hoz. – Tudjuk, milyen hangulat vár ránk, ahogyan azzal is tisztában vagyunk, milyen nehéz mérkőzéseket kell megvívni, de így is nagyszerű érzés, hogy újra négyes döntőben szerepelhetünk. A kulcs a Brest ellen a stabilitás, valamint az, hogy mennyire tudunk a végéig koncentrálni. Ellenfelünk nyilván arra készül, hogy meglep bennünket, így nagyon oda kell figyelnünk a legapróbb részletekre is.”

A kapus szerint fontos a megfelelő kommunikáció a védelemmel. „Gyakran mondják a többiek, hogy én adok nekik energiát, de ez kölcsönös, mindig kérem, hogy mozogjanak, beszéljenek, mert szükségem van rájuk. Győr tökéletes csapat számomra, jók vagyunk, keményen dolgozunk, nagy csatákat vívunk, nekem ezekre van szükségem, hogy magam lehessek és élvezhessem a kézilabdát.”

SZOMBAT

Elődöntő

15.00: Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

VASÁRNAP

15.00: a 3. helyért (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: döntő (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! KÉZILABDA NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME) – PROGRAM

DE PAULA: MINDEN KIVÁLÓAN MEG VAN SZERVEZVE

Az ETO egyik legfontosabb szereplője a brazil balátlövő, Bruna De Paula, aki adott esetben más posztokon is megállja a helyét. A fürge, kiválóan cselező kézilabdázó olykor akrobatikus megoldásokkal színesíti játékát, 78 szerzett góljával pedig a győriek második legeredményesebb játékosa.

„A bajnoki címmel és a kupagyőzelemmel elégedettek lehetünk, de ez nem elég, maradt még mit megnyerni – mondta lapunknak a brazil játékos. – Az ETO különleges erejét a megfelelő kombináció adja, minden kiválóan mg van szerveve a pályán és azon kívül is, profi szakemberek segítenek bennünket, és kiváló a csapatunk is, nagyszerű kapusokkal, remek védőkkel és támadókkal. Emellett napról napra keményen dolgozunk, ez együtt adja a különbséget – mi így vagyunk a győztesek csapata.”

Az ETO az előző kiírásban otthon és idegenben is legyőzte a Brestet, az átlövő szerint jól ismerik szombati ellenfelüket. „Kemény riválissal találkozunk, a francia csapatok ellen amúgy sem könnyű játszani. A rutin mellett a védekezésnek kulcsszerep jut, de majd meglátjuk, nyilván mindenki mindent megtesz, hogy a döntőbe jusson. Ez lesz a negyedik final fourom, szóval van már ebben rutinom, de tanulni folyamatosan lehet, abban bízom, hogy a mostani lesz életem legjobb hétvégéje.”

Amennyiben a győriek vasárnap megnyerik a trófeát, fennállásuk nyolcadik BL-sikerét aratják, ezzel beérik az örökranglistán az osztrák Hypo együttesét.