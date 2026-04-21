Bondár meggyőző játékkal nyert Madridban

Először csapott össze karrierje során Viktorija Golubiccsal a világranglistán legmagasabban jegyzett magyar teniszezőnő, Bondár Anna, aki az első játszmát uralta a nála tizennyolc hellyel hátrébb rangsorolt svájci ellen. Bár a meglehetősen furcsán alakuló szett során kétszer is elveszítette a saját szervagémjét, ellenfelét négyszer brékelte a remekül fogadó magyar hölgy, így 6:2-vel behúzta az első felvonást.

A második etapban már sokkal jobban koncentráltak a saját adogatójátékaikra a felek. Szerencsénkre az első rövidzárlat Bondár 4:3-as vezetésénél a túlsó térfélen jelentkezett, honfitársnőnk hatalmas csatában a negyedik bréklabdáját értékesítette, így már csak annyi maradt hátra, hogy kiszerválja a meccset, ez pedig stílusosan love game-mel sikerült is. Bondár Annára a következő körben nagy feladat vár, ellenfele a 7. kiemelt ukrán Jelena Szvitolina lesz.

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID

NŐI EGYES, 1.FORDULÓ

Bondár Anna–Viktorija Golubic (svájci) 6:2, 6:3