Bondár meggyőző játékkal nyert Madridban

2026.04.21. 16:21
Bondár Anna magabiztosan nyert Madridban (Fotó: Dömötör csaba)
WTA 1000 Madrid Viktorija Golubic Bondár Anna
Bár az első szettben két adogatójátékot is veszített Bondár Anna a svájci Viktorija Golubic ellen, a végig ragyogóan fogadó, a második játszmában pedig már magabiztosan is szerváló magyar teniszezőnő 6:2, 6:3-as győzelemmel nyitott a madridi salakpályás 1000-es torna főtábláján.

Először csapott össze karrierje során Viktorija Golubiccsal a világranglistán legmagasabban jegyzett magyar teniszezőnő, Bondár Anna, aki az első játszmát uralta a nála tizennyolc hellyel hátrébb rangsorolt svájci ellen. Bár a meglehetősen furcsán alakuló szett során kétszer is elveszítette a saját szervagémjét, ellenfelét négyszer brékelte a remekül fogadó magyar hölgy, így 6:2-vel behúzta az első felvonást.

A második etapban már sokkal jobban koncentráltak a saját adogatójátékaikra a felek. Szerencsénkre az első rövidzárlat Bondár 4:3-as vezetésénél a túlsó térfélen jelentkezett, honfitársnőnk hatalmas csatában a negyedik bréklabdáját értékesítette, így már csak annyi maradt hátra, hogy kiszerválja a meccset, ez pedig stílusosan love game-mel sikerült is. Bondár Annára a következő körben nagy feladat vár, ellenfele a 7. kiemelt ukrán Jelena Szvitolina lesz.

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID
NŐI EGYES, 1.FORDULÓ
Bondár Anna–Viktorija Golubic (svájci) 6:2, 6:3

 

