Udvardy megint szettelőnyből kapott ki, nem jutott főtáblára Madridban

Az előző körben legyőzött Julieta Pareja után újabb tinédzser várt Udvardy Pannára a madridi salakos 1000-es verseny női selejtezőjében a főtáblára jutásért vívott mérkőzésén az olasz Tyra Caterina Grant személyében. A 18 éves római születésű, amerikai útlevéllel is rendelkező ellenféllel nem találkozott még a magyar játékos, így legfeljebb videofelvételek alapján elemezhette annak játékát.

A magyar játékos ellenállhatatlanul kezdett, s tizenöt perc elteltével már 4:0-ra vezetett az első játszmában, s noha a hatodik gém maratoni hosszúságúra nyúlt, megcsinálta harmadik brékjét is, így 6:0-val hozta a szettet. A második játszma már korántsem sikerült ilyen jól honfitársnőnknek, aki egyből elvesztette adogatójátékát, s negyedik játszmában hiába brékelt vissza, az egyre inkább magára találó olasz tini 6:3-mal egyenlített.

Az „átok” sajnos a döntő szettben sem tört meg, a hatalmas önbizalomfröccsöt kapó Grant a hatodik gémben megint brékelőnybe került, s 5:2-es vezetésénél második meccslabdáját értékesítve megnyerte a számára gyötrelmesen induló találkozót.

Udvardy ezzel tehát búcsúzott a madridi tornától, ráadásul a megelőző két vereségét szintén szettelőnyből szenvedte el: két hete, Linzben Anhelina Kalinyina ellen a 7:5-re megnyert első szett után már csak egy játékot nyert, előtte három nappal a bogotái döntőben a cseh Marie Bouzková ellen a rövidítésben megnyert első játszma után 6:2-re vesztette el mindkét játszmát.

TENISZ

WTA 1000-ES TORNA, MADRID (salak, 8 235 540 dollár összdíjazás)

NŐI EGYES SELEJTEZŐ, 2.FORDULÓ

Tyra Caterina Grant (olasz)–Udvardy Panna (4.) 0:6, 6:3, 6:2