A Celtic 43. alkalommal nyerte meg a Skót Kupát

A tavalyi döntőt az Aberdeen ellen tizenegyesekkel elbukó Celtic 2–0-s vezetésénél vonultak pihenőre a csapatok a Hampden Parkban. A hajrában tovább növelte előnyét a kupa rekordgyőztese, a Dunfermline-nak pedig már csak a szépítésre maradt ereje.

A Celtic ezzel 43. alkalommal hódította el a trófeát.

SKÓT KUPA

DÖNTŐ

Celtic–Dunfermline 3–1