A Celtic 43. alkalommal nyerte meg a Skót Kupát
A Celtic 3–1-re legyőzte a Dunfermline-t a labdarúgó Skót Kupa döntőjében, ezzel 43. alkalommal hódította el a trófeát.
A tavalyi döntőt az Aberdeen ellen tizenegyesekkel elbukó Celtic 2–0-s vezetésénél vonultak pihenőre a csapatok a Hampden Parkban. A hajrában tovább növelte előnyét a kupa rekordgyőztese, a Dunfermline-nak pedig már csak a szépítésre maradt ereje.
SKÓT KUPA
DÖNTŐ
Celtic–Dunfermline 3–1
