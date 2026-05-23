A Celtic 43. alkalommal nyerte meg a Skót Kupát

2026.05.23. 18:45
Dunfermline Skót Kupa Celtic
A Celtic 3–1-re legyőzte a Dunfermline-t a labdarúgó Skót Kupa döntőjében, ezzel 43. alkalommal hódította el a trófeát.

A tavalyi döntőt az Aberdeen ellen tizenegyesekkel elbukó Celtic 2–0-s vezetésénél vonultak pihenőre a csapatok a Hampden Parkban. A hajrában tovább növelte előnyét a kupa rekordgyőztese, a Dunfermline-nak pedig már csak a szépítésre maradt ereje.

SKÓT KUPA
DÖNTŐ
Celtic–Dunfermline 3–1

