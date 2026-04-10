Billie Jean King-kupa: győzelemmel kezdtek a mieink a rájátszásban

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány együttese a csoportkörben legyőzte a hollandokat és a törököket, amivel megnyerte a B-jelű kvartett küzdelmeit, majd egy tét nélküli párharcban 2:1-re alulmaradt Grúziával szemben. A pénteki folytatásban a nemzeti csapat a franciákkal találkozik a négy csoportgyőztest felvonultató rájátszásban, az elődöntő tétje pedig nagy: a nyertes gárda feljut az elit mezőny selejtezőjébe. A vesztesek a szombati, harmadik helyért vívott összecsapáson még kivívhatják a feljutást az euroafrikai zóna I-es csoportjából.

A szakvezető a szövetség közösségi oldalán előzetesen elmondta, a csoportkör ismeretében a feljutást jelölte ki célul, majd amikor kiderült, hogy kik lépnek pályára a válogatottban, akkor a bennmaradást tűzte ki a csapat elé.

„A világranglistán előttünk rangsorolt hollandok és a törökök ellen is szenzációs teljesítményt nyújtottunk. Bondár Anna vasárnap még döntőt vívott párosban Amerikában, majd kedden három meccset nyert, Tóth Amarissa az eső miatt másnapra átcsúszott meccsen döntő szettben kapott ki a világranglistán a 159. helyen álló ellenfelétől, a junior Grand Slam-győztes Nagy Adrienn remekül szállt be, és az újonc Nemcsek Gréta is meghálálta a bizalmat. A grúzok ellen Anna és Amarissa már pihenőt kapott, mert nehéz meccsek várnak ránk a franciák ellen. Most két lehetőségünk lesz a feljutásra, szeretnénk már pénteken meglepetést szerezni” – tette hozzá.

A pénteki csatát Tóth (305.) kezdte Léolia Jeanjean (129.) ellen, a 23 éves magyar két brékkel 4:1-re elhúzott. Hét esztendővel idősebb ellenfele azonban összeszedte magát, egy bréket ledolgozott, de egy óra elteltével Tóth könnyedén kiszerválta a szettet. A folytatásban 3:3 után már csak a magyar hozott gémet, és fogadóként zárta le a mérkőzést, negyedik meccslabdáját értékesítve. A találkozó 1 óra 55 percig tartott.

A második összecsapáson Bondár Anna (63.) következik Elsa Jacquemot (59.) ellen, a párost pedig Bondár és Nagy vívja majd Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah-val és – a Babos Tímeával párosban négy Grand Slam- és két WTA-világbajnoki trófeát gyűjtő – Kristina Mladenoviccsal.

TENISZ

BILLIE JEAN KING-KUPA

AZ EUROAFRIKAI ZÓNA I-ES CSOPORT TORNÁJA, OEIRAS

Elődöntő

Magyarország–Franciaország 1:0 – állás az első egyes után

Tóth Amarissa–Léolia Jeanjean 6:4, 6:3

Később

Bondár Anna–Elsa Jacquemot

Bondár Anna, Nagy Adrienn–Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, Kristina Mladenovic