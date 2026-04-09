Billie Jean King-kupa: tét nélküli magyar vereség Grúzia ellen

Mivel az már a záró csoportmeccs előtt biztos volt, hogy a magyarok csoportelsőként zárnak, Bardóczky Kornél szövetségi kapitány ezúttal egyéniben is a törökök elleni párosmeccset sikerrel megvívó, mindössze 16 éves Nemcsek Grétának, valamint Nagy Adriennek szavazott bizalmat.

Közülük előbb Nemcsek lépett pályára és 80 perc alatt maradt alul a világranglistán 498. Mariam Bolkvadzéval szemben, míg Nagy (657.) 84 perc alatt kapott ki Szofija Sapatavától (427.). Párosban utóbbi és Tóth Amarissa szerepelt volna Bolkvadze, valamint Zozija Kardava ellen, ám ezt a meccset végül nem játszották le, mert a rivális visszalépett.

A magyarok a pénteki folytatásban, 12 órától a franciákkal találkoznak az elődöntőben, és ha nyernek, akkor egy osztállyal feljebb jutnak. Amennyiben kikapnak, akkor a szombati, harmadik helyért vívott összecsapáson még kivívhatják a feljutást az euroafrikai zóna I-es csoportjából.

TENISZ

Billie Jean King-kupa

AZ EUROAFRIKAI ZÓNA I-ES CSOPORT TORNÁJA, OEIRAS

B-csoport

Grúzia–Magyarország 2–1

Mariam Bolkvadze–Nemcsek Gréta 6:4, 6:2

Szofija Sapatava–Nagy Adrienn 6:4, 7:5

A páros meccset játék nélkül a magyar válogatott nyerte meg, mivel az ellenfél visszalépett.