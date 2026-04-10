Győzelem a franciák ellen, osztályozót vívhat a magyar csapat a Billie Jean King-kupában

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány együttese Tóth Amarissa révén szenzációs győzelemmel kezdett a franciák ellen a négy csoportgyőztest felvonultató rájátszásban, ahonnan három csapat jut fel az osztályozóba.

A Billie Jean King-kupa – korábban Fed-kupa – 1963 óta íródó történetében a franciák 2:0-ra vezettek a magyarok elleni párharcokat tekintve, mivel 1966-ban és 1975-ben is jobbnak bizonyultak. A magyar szövetség tájékoztatása szerint a franciák ezúttal nagy létszámú küldöttséggel, saját tévés stábbal és harminc szurkolóval érkeztek Portugáliába, és pénteken a szakmai igazgatójuk, a tíz ATP-trófeát gyűjtött horvát Ivan Ljubicic is csatlakozott hozzájuk.

Az elődöntő második összecsapásán Bondár Anna (63.) következett Elsa Jacquemot (59.) ellen, és bizakodásra adhatott okot, hogy mind a két korábbi találkozójukat a Honvéd sportolója nyerte. A harmadik aztán fényesen igazolta a „papírformát”, mivel a 28 éves magyar villámrajtot vett, 23 perc elteltével 5:0-nál szettlabdája volt. Ekkor kisebb hullámvölgy jött, az ellenfélnek labdája volt az 5:2-höz is, de Bondár végül lezárta a játszmát.

A folytatásban a felek négy brékkel jutottak el 3:3-ig, majd Jacquemot 4:5-nél a szettért adogatott, de a szeghalmi születésű sportoló rövidítésre mentette a játszmát. Ebben már egyértelműen ő volt jobb, riválisa csak három pontot hozott össze, a találkozó 1 óra 47 percig tartott. Mivel a párharc eldőlt, a tét nélküli párost már nem játsszák le.

A hétvégén párhuzamosan a BJK-kupa legjobb 14 csapata is selejtezőt vív, a hét győztes bekerül a sorozat nyolcas döntőjébe, melyet Kínában rendeznek szeptemberben. A hét vesztes pedig a második vonal tornáiról továbbjutó válogatottakkal – köztük a mieinkkel – csaphat össze ősszel az élmezőnyben maradásért. Utóbbi osztályozós párharcokat sorsolják, és az egyik fel otthonában bonyolítják le, a győztesek pedig jövőre a világelitben szerepelhetnek.

TENISZ

BILLIE JEAN KING-KUPA

AZ EUROAFRIKAI ZÓNA I-ES CSOPORT TORNÁJA, OEIRAS

Elődöntő

Magyarország–Franciaország 2:0

Tóth Amarissa–Léolia Jeanjean 6:4, 6:3

Bondár Anna–Elsa Jacquemot 6:1, 7:6 (7–3)