Billie Jean King-kupa: párosban is győztünk, „söpréssel” vertük a törököket

2026.04.09. 13:40
Nagy Adriennék sem adták alább győzelemnél a törökök ellen (Fotó: Facebook/Adrienn Nagy)
Nemcsek Gréta Nagy Adrienn Billie Jean King-kupa
Hibátlanul, 3–0-s győzelemmel végzett a Törökország elleni mérkőzésen a magyar női teniszválogatott a Billie Jean King-kupában, miután Nagy Adrienn és Nemcsek Gréta 6:4, 6:2-re megverte az Ada Kumru, Ipek Öz kettőst.

Bár Nagy Adrienn és a 16 éves Nemcsek Gréta veszített először adogatást az Ada Kumru, Ipek Öz kettős elleni pároscsatában, a magyar duó az első játszma utolsó öt gémjét megnyerve behúzta a szettet. 

A második felvonásban még könnyebb dolguk volt a mieinknek az abszolút tét nélküli mérkőzésen. A magyar hölgyek először 2:2-nél, majd 4:2-nél vették el a törökök szervagémjét, s tükörsimán, 6:2-re nyerték az etapot, ami egyben azt is jelentette, hogy válogatottunk játszmaveszteség nélkül, 3–0-val nagy lépést tett a csoportelsőség felé.

A magyarok 15 órától Georgiával találkoznak, de mivel a csoportelsőségüket már bebiztosították, így egyesben Nemcsek és Nagy küzd meg Mariam Bolkvadzével, illetve Szofija Sapatavával. A feljutáshoz az első helyen kellett végezni a csoportban, aztán nyerni kell egy mérkőzést a csoportelsők rájátszásában.

Tavaly áprilisban Vilnius rendezte meg az euroafrikai zóna I-es csoportjának tornáját, ott a magyarok bejutottak a rájátszásba, de kikaptak a törököktől, így nem kerültek egy osztállyal feljebb.

TENISZ
Billie Jean King-kupa
AZ EUROAFRIKAI ZÓNA I-ES CSOPORT TORNÁJA, OEIRAS
B-csoport
Magyarország–Törökország 3–0
Tóth Amarissa–Ipek Öz 6:3, 6:4
Bondár Anna–Ayla Aksu 6:2, 6:2
Nagy Adrienn, Nemcsek Gréta–Ada Kumru, Ipek Öz 6:4, 6:2

 

Nemcsek Gréta Nagy Adrienn Billie Jean King-kupa
