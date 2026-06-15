Elképesztő, miért esett ki Hülkenberg a Katalán Nagydíjon

Nico Hülkenberg jó úton haladt Spanyolországban ahhoz, hogy megszerezze első pontjait az Audival, azonban a 28. körben egy kavics véget vetett a versenyének. A német pilóta Liam Lawson mögött haladt, amikor az új-zélandi a 12-es kanyarnál szélesre csúszott, és felverte a sódert a pályára. Az egyik felröppenő kavics eltalálta az Audit, és aktiválta a vészleállítót.

„A 12-es kanyar kijáratánál elcsípte a sóderágyat, és rengeteg kavicsot felvert. Valahogy az egyik kő eltalálta a tűzoltókészüléket és az ERS vészleállító kapcsolóját, ami leállította az autót. A versenyem véget ért. Nagyon keserű ez így!”

A német pilóta még vissza tudott gurulni a bokszutcába, ahol megállt, de a kocsit már nem lehetett újraindítani, így a futama véget ért. „Őszintén szólva a pályafutásom során még nem találkoztam hasonló esettel. Nagyon szerencsétlen, furcsa… Az egésznek az időzítése is érdekes, ha megnézzük, mi történt a végén: két előttem haladó autó is kiesett… Úgy tűnik, az autósport világa még nem akarja, hogy pontot szerezzünk.”

Lawson nem hitt a fülének, amikor megtudta, hogy gyakorlatilag ő ejtette ki Hülkenberget. „Ez komoly? Ez nem lehet igaz. Ó, ez annyira szerencsétlen! Nyilván fogalmam sem volt róla, de ha tudtam volna, hogy így célba tudtam volna találni…!”