Nemzeti Sportrádió

Elképesztő, miért esett ki Hülkenberg a Katalán Nagydíjon

H. L.H. L.
2026.06.15. 07:57
Hülkenberg számára végzetes volt, hogy a Racing Bulls haladt előtte (Fotó: AFP)
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F1 Katalán Nagydíj Audi Formula–1 Nico Hülkenberg
A Formula–1-es Audi német versenyzője, Nico Hülkenberg egészen hihetetlen ok miatt esett ki a múlt hétvégi Katalán Nagydíj versenyén.

Nico Hülkenberg jó úton haladt Spanyolországban ahhoz, hogy megszerezze első pontjait az Audival, azonban a 28. körben egy kavics véget vetett a versenyének. A német pilóta Liam Lawson mögött haladt, amikor az új-zélandi a 12-es kanyarnál szélesre csúszott, és felverte a sódert a pályára. Az egyik felröppenő kavics eltalálta az Audit, és aktiválta a vészleállítót.

„A 12-es kanyar kijáratánál elcsípte a sóderágyat, és rengeteg kavicsot felvert. Valahogy az egyik kő eltalálta a tűzoltókészüléket és az ERS vészleállító kapcsolóját, ami leállította az autót. A versenyem véget ért. Nagyon keserű ez így!” 

A német pilóta még vissza tudott gurulni a bokszutcába, ahol megállt, de a kocsit már nem lehetett újraindítani, így a futama véget ért. „Őszintén szólva a pályafutásom során még nem találkoztam hasonló esettel. Nagyon szerencsétlen, furcsa… Az egésznek az időzítése is érdekes, ha megnézzük, mi történt a végén: két előttem haladó autó is kiesett… Úgy tűnik, az autósport világa még nem akarja, hogy pontot szerezzünk.”

Lawson nem hitt a fülének, amikor megtudta, hogy gyakorlatilag ő ejtette ki Hülkenberget. „Ez komoly? Ez nem lehet igaz. Ó, ez annyira szerencsétlen! Nyilván fogalmam sem volt róla, de ha tudtam volna, hogy így célba tudtam volna találni…!”

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„Nagyon mélyről kellett visszakapaszkodnom ahhoz, hogy újra itt állhassak, és szerintem ennek az egésznek az a tanulsága, hogy soha nem szabad feladni.”

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Az utólag 5 másodperces időbüntetést kapó olasz úgy érzi, ha előbb előzi meg Russellt, más irányt vehetett volna a futam.

Antonelli és Colapinto is büntetést kapott a futam után – változott a Katalán Nagydíj végeredménye

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) utólag két büntetést is kiosztott a Formula–1-es Katalán Nagydíj versenye után. Ugyan a kieső Andrea Kimi Antonelli helyezésére nem volt hatással a szankció, Franco Colapinto viszont két pozíciót is vesztett.

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A brit úgy érzi, túl korán álltak ki a futam elején, és jobban örült volna, ha három kiállásos taktikát követhet.

 

1. KATALÁN NAGYDÍJ
JÚNIUS 12, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:16.363
2. szabadedzés1. Norris 1:15.426
JÚNIUS 13., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:15.679
Időmérő1. Russell 1:14.679
JÚNIUS 14., VASÁRNAP
Verseny 1. Hamilton, 2. Russell, 3. Norris
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00

 

F1 Katalán Nagydíj Audi Formula–1 Nico Hülkenberg
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