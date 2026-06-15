Hamilton sikere kényes helyzetet teremthet a Mercedesnél: Wolff a csapatutasítások bevezetését fontolgatja
Nagy várakozás előzte meg a múlt hétvégi Katalán Nagydíjat, hiszen a teszthelyszínként is szolgáló Circuit de Barcelona-Catalunya az egyik legjobb mérce az erőviszonyok felmérésére. Noha a fő esélyesnek tartott Mercedes és a közvélemény is arra számított, hogy a McLaren lesz az első számú kihívó, a jelentős fejlesztéseket hozó Ferrari keresztülhúzta ezeket a számításokat: Lewis Hamilton előbb váratlanul az első sorba repítette az SF-26-ost, majd vasárnap győzelemre vezette a maranellóiakat, megszakítva ezzel az „ezüstnyilak” idei veretlenségi sorozatát.
A siker egyértelmű figyelmeztetés volt a bajnokságot vezető Mercedes számára, és a csapatfőnök Toto Wolff már arról beszélt, hogy a folytatásban akár a csapatutasítások alkalmazására is szükségessé válhat a Ferrari elleni harcban. „Számunkra ez egy teljesen haszontalan verseny volt. Először is, nem fordulhat elő állandóan, hogy kiesünk. Nem lehet világbajnokságot nyerni, ha az autóid folyamatosan megállnak. Másodszor pedig, bár mindig igyekeztünk igazságosak lenni a két pilótánkkal, most már van egy harmadik versenyző is a képletben, Lewis, aki a világbajnoki címért harcol. Erre oda kell figyelnünk.”
Wolff nem zárkózott el, amikor az esetleges csapatutasításokról kérdezték a Canal+ csatornának adott nyilatkozatában. „Nem vagyok biztos benne. Erről beszélnünk kell a pilótákkal, mert ha csapatutasításokat vezetsz be, akkor nem változtathatod őket versenyről versenyre. Ugyanakkor, ha az egyik pilóta ekkora tempóelőnyben van, és fennáll a veszélye annak, hogy elveszíthetünk egy futamot, akkor talán el kell gondolkodnunk rajta.”
Megpróbáltunk sportszerűen versenyezni csapaton belül, de lehet, hogy ez most a győzelembe került, és ezt meg kell beszélnünk a versenyzőkkel: hogyan kezeljük ezt akkor, ha egy másik csapattal harcolunk a futamgyőzelemért. Elég keményen harcoltak egymással George bokszkiállása előtt, és szerintem négy-öt-hat másodpercet is veszítettünk Lewisszal szemben, aztán természetesen a virtuális biztonsági autó mindent megváltoztatott. George és Kimi kemény csatája azt eredményezi, hogy időt hagyunk a pályán, és ezt a jövőre nézve meg kell beszélnünk velük.
Wolff hangsúlyozta a Sky Sports kamerái előtt is, hogy nem engedhetnek meg maguknak ennyi megbízhatósági problémát. „Egyszerűen nem tudunk bajnokságért harcolni, ha minden második versenyen az egyik autó komoly pontokat veszít. Hol az egyikkel, hol a másikkal történik, és ahhoz, hogy első legyél, először célba kell érni. Ez így egyszerűen nem elég jó.”
Wolff örült annak, hogy éppen Hamilton szakította meg a Mercedes sikerszériáját: „Először is, örülök Lewisnak. Régóta szeretett volna a Ferrarival nyerni, keményen dolgozott érte, és nagyon örülök Frednek (Vasseur) is. Ő a barátom, néha bosszantjuk egymást, de rászolgált erre a sikerre. Rendkívül nehéz volt a helyzete, hiszen a Ferrarinál, Olaszországban óriási nyomás nehezedik mindenkire. Teljesen jogosan szerezte meg ezt a győzelmet. Lewis kiváló tempót mutatott, megérdemelt sikert aratott, így elsőként nekik kell gratulálnunk.”
KATALÁN NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|-
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|19.561 mp h.
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|23.719 mp h.
|4.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|40.497 mp h.
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|58.661 mp h.
|6.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1 kör h.
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|8.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|10.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|2 kör h.
|12.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|14.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|3 kör h.
|15.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|4 kör h.
|16.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|5 kör h.
|17.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|6 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|55
|feladta
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|37
|feladta
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|29
|feladta
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|15
|feladta
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|5
|feladta
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|6
|9
|156
|2.
|Lewis Hamilton
|1
|4
|10
|115
|3.
|George Russell
|1
|3
|8
|106
|4.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|5.
|Lando Norris
|–
|2
|7
|73
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|6
|58
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|7
|55
|8.
|Pierre Gasly
|–
|1
|7
|41
|9.
|Isack Hadjar
|–
|–
|4
|34
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|6
|28
|11.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|12.
|Franco Colapinto
|–
|–
|4
|16
|13.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|4
|13
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|15.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|17.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|262
|2.
|Ferrari
|190
|3.
|McLaren-Mercedes
|131
|4.
|Red Bull-Ford
|89
|5.
|Alpine-Mercedes
|57
|6.
|Racing Bulls-Ford
|41
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|1. KATALÁN NAGYDÍJ
|JÚNIUS 12, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:16.363
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:15.426
|JÚNIUS 13., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:15.679
|Időmérő
|1. Russell 1:14.679
|JÚNIUS 14., VASÁRNAP
|Verseny
|1. Hamilton, 2. Russell, 3. Norris
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00