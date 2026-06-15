Hamilton sikere kényes helyzetet teremthet a Mercedesnél: Wolff a csapatutasítások bevezetését fontolgatja

Nagy várakozás előzte meg a múlt hétvégi Katalán Nagydíjat, hiszen a teszthelyszínként is szolgáló Circuit de Barcelona-Catalunya az egyik legjobb mérce az erőviszonyok felmérésére. Noha a fő esélyesnek tartott Mercedes és a közvélemény is arra számított, hogy a McLaren lesz az első számú kihívó, a jelentős fejlesztéseket hozó Ferrari keresztülhúzta ezeket a számításokat: Lewis Hamilton előbb váratlanul az első sorba repítette az SF-26-ost, majd vasárnap győzelemre vezette a maranellóiakat, megszakítva ezzel az „ezüstnyilak” idei veretlenségi sorozatát.

A siker egyértelmű figyelmeztetés volt a bajnokságot vezető Mercedes számára, és a csapatfőnök Toto Wolff már arról beszélt, hogy a folytatásban akár a csapatutasítások alkalmazására is szükségessé válhat a Ferrari elleni harcban. „Számunkra ez egy teljesen haszontalan verseny volt. Először is, nem fordulhat elő állandóan, hogy kiesünk. Nem lehet világbajnokságot nyerni, ha az autóid folyamatosan megállnak. Másodszor pedig, bár mindig igyekeztünk igazságosak lenni a két pilótánkkal, most már van egy harmadik versenyző is a képletben, Lewis, aki a világbajnoki címért harcol. Erre oda kell figyelnünk.”