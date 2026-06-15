Nemzeti Sportrádió

Hamilton sikere kényes helyzetet teremthet a Mercedesnél: Wolff a csapatutasítások bevezetését fontolgatja

H. L.H. L.
2026.06.15. 08:07
Véget érhet a teljesen szabad verseny Russell és Antonelli között? (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Toto Wolff Katalán Nagydíj Formula–1 Mercedes
A Formula–1-es Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a Katalán Nagydíj után elismerte, hogy Lewis Hamilton és a Ferrari előretörése új helyzetet teremtett a bajnoki küzdelemben, és nem zárkózik el a csapatutasításoktól sem.

Nagy várakozás előzte meg a múlt hétvégi Katalán Nagydíjat, hiszen a teszthelyszínként is szolgáló Circuit de Barcelona-Catalunya az egyik legjobb mérce az erőviszonyok felmérésére. Noha a fő esélyesnek tartott Mercedes és a közvélemény is arra számított, hogy a McLaren lesz az első számú kihívó, a jelentős fejlesztéseket hozó Ferrari keresztülhúzta ezeket a számításokat: Lewis Hamilton előbb váratlanul az első sorba repítette az SF-26-ost, majd vasárnap győzelemre vezette a maranellóiakat, megszakítva ezzel az „ezüstnyilak” idei veretlenségi sorozatát.

A siker egyértelmű figyelmeztetés volt a bajnokságot vezető Mercedes számára, és a csapatfőnök Toto Wolff már arról beszélt, hogy a folytatásban akár a csapatutasítások alkalmazására is szükségessé válhat a Ferrari elleni harcban. „Számunkra ez egy teljesen haszontalan verseny volt. Először is, nem fordulhat elő állandóan, hogy kiesünk. Nem lehet világbajnokságot nyerni, ha az autóid folyamatosan megállnak. Másodszor pedig, bár mindig igyekeztünk igazságosak lenni a két pilótánkkal, most már van egy harmadik versenyző is a képletben, Lewis, aki a világbajnoki címért harcol. Erre oda kell figyelnünk.”

Kapcsolódó tartalom

„Most kicsit üresnek érzem magam” – Antonelli megszorongatta volna Hamiltont

Az utólag 5 másodperces időbüntetést kapó olasz úgy érzi, ha előbb előzi meg Russellt, más irányt vehetett volna a futam.

„Nem ilyen versenyt akartam” – Russell szerint rossz volt a stratégia, és aggódik a Ferrari formája miatt

A brit úgy érzi, túl korán álltak ki a futam elején, és jobban örült volna, ha három kiállásos taktikát követhet.

 

Wolff nem zárkózott el, amikor az esetleges csapatutasításokról kérdezték a Canal+ csatornának adott nyilatkozatában. „Nem vagyok biztos benne. Erről beszélnünk kell a pilótákkal, mert ha csapatutasításokat vezetsz be, akkor nem változtathatod őket versenyről versenyre. Ugyanakkor, ha az egyik pilóta ekkora tempóelőnyben van, és fennáll a veszélye annak, hogy elveszíthetünk egy futamot, akkor talán el kell gondolkodnunk rajta.”

Megpróbáltunk sportszerűen versenyezni csapaton belül, de lehet, hogy ez most a győzelembe került, és ezt meg kell beszélnünk a versenyzőkkel: hogyan kezeljük ezt akkor, ha egy másik csapattal harcolunk a futamgyőzelemért. Elég keményen harcoltak egymással George bokszkiállása előtt, és szerintem négy-öt-hat másodpercet is veszítettünk Lewisszal szemben, aztán természetesen a virtuális biztonsági autó mindent megváltoztatott. George és Kimi kemény csatája azt eredményezi, hogy időt hagyunk a pályán, és ezt a jövőre nézve meg kell beszélnünk velük.

Wolff hangsúlyozta a Sky Sports kamerái előtt is, hogy nem engedhetnek meg maguknak ennyi megbízhatósági problémát. „Egyszerűen nem tudunk bajnokságért harcolni, ha minden második versenyen az egyik autó komoly pontokat veszít. Hol az egyikkel, hol a másikkal történik, és ahhoz, hogy első legyél, először célba kell érni. Ez így egyszerűen nem elég jó.”

Wolff örült annak, hogy éppen Hamilton szakította meg a Mercedes sikerszériáját: „Először is, örülök Lewisnak. Régóta szeretett volna a Ferrarival nyerni, keményen dolgozott érte, és nagyon örülök Frednek (Vasseur) is. Ő a barátom, néha bosszantjuk egymást, de rászolgált erre a sikerre. Rendkívül nehéz volt a helyzete, hiszen a Ferrarinál, Olaszországban óriási nyomás nehezedik mindenkire. Teljesen jogosan szerezte meg ezt a győzelmet. Lewis kiváló tempót mutatott, megérdemelt sikert aratott, így elsőként nekik kell gratulálnunk.”

Kapcsolódó tartalom

„Ennek még nincs vége, az biztos!” – Hamilton nem mondott le a bajnoki reményekről

„Nagyon mélyről kellett visszakapaszkodnom ahhoz, hogy újra itt állhassak, és szerintem ennek az egésznek az a tanulsága, hogy soha nem szabad feladni.”

Elképesztő, miért esett ki Hülkenberg a Katalán Nagydíjon

Egy kavics találta el rossz helyen az Audit, és egyszerűen leállította az autót.

 

KATALÁN NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Lewis HamiltonbritFerrari- 
2.George RussellbritMercedes19.561 mp h. 
3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes23.719 mp h. 
4.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford40.497 mp h. 
5.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes58.661 mp h. 
6.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1 kör h. 
7.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1 kör h. 
8.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1 kör h. 
9.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
10.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1 kör h. 
11.Gabriel BortoletobrazilAudi2 kör h. 
12.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes2 kör h. 
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari2 kör h. 
14.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari3 kör h. 
15.Charles LeclercmonacóiFerrari4 kör h. 
16.Kimi AntonelliolaszMercedes5 kör h. 
17.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari6 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes55feladta
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda37feladta
 Nico HülkenbergnémetAudi29feladta
 Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari15feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda5feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli569156
2. Lewis Hamilton1410115
3. George Russell138106
4. Charles Leclerc2875
5. Lando Norris2773
6. Oscar Piastri2658
7. Max Verstappen1755
8. Pierre Gasly1741
9. Isack Hadjar434
10. Liam Lawson628
11. Oliver Bearman418
12. Franco Colapinto416
13. Arvid Lindblad413
14. Carlos Sainz36
15. Alexander Albon25
16. Esteban Ocon23
17. Gabriel Bortoleto12
18. Fernando Alonso11


 

KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes262
2. Ferrari190
3. McLaren-Mercedes131
4. Red Bull-Ford89
5. Alpine-Mercedes57
6. Racing Bulls-Ford41
7. Haas-Ferrari21
8. Williams-Mercedes11
9. Audi2
10. Aston Martin-Honda1
11. Cadillac-Ferrari0
1. KATALÁN NAGYDÍJ
JÚNIUS 12, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:16.363
2. szabadedzés1. Norris 1:15.426
JÚNIUS 13., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:15.679
Időmérő1. Russell 1:14.679
JÚNIUS 14., VASÁRNAP
Verseny 1. Hamilton, 2. Russell, 3. Norris
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00

 

F1 Toto Wolff Katalán Nagydíj Formula–1 Mercedes
Legfrissebb hírek

Elképesztő, miért esett ki Hülkenberg a Katalán Nagydíjon

F1
1 órája

„Nem ilyen versenyt akartam” – Russell szerint rossz volt a stratégia, és aggódik a Ferrari formája miatt

F1
11 órája

Antonelli és Colapinto is büntetést kapott a futam után – változott a Katalán Nagydíj végeredménye

F1
12 órája

„Most kicsit üresnek érzem magam” – Antonelli megszorongatta volna Hamiltont

F1
13 órája

„Ennek még nincs vége, az biztos!” – Hamilton nem mondott le a bajnoki reményekről

F1
15 órája

686 nap után vissza a csúcsra: Hamilton először nyert a Ferrarival! Antonelli kiesett Spanyolországban!

F1
16 órája

„Erre nincs mentség. Szégyellem magam” – Leclerc számára a falban végződött az időmérő

F1
2026.06.13. 20:46

Russell pole-t szerzett Spanyolországban! Hamilton az első sorban, Leclerc a falban zárta az időmérőt

F1
2026.06.13. 17:20
Ezek is érdekelhetik