Marozsán Fábián visszanyerné önbizalmát a miami vereség után

A világranglistán 46. magyar játékos csütörtökön döntő szettben maradt alul a rangsorban 39. brazil Joao Fonsecával szemben.

„Úgy gondolom, korrekt és viszonylag jó meccset játszottam egy erős riválissal szemben. Fonseca sokkal jobban szervált, mint tavaly Rómában, veszélyes volt a tenyerese, de labdamenetekben szerintem nem voltam rosszabb. A legnagyobb különbség a szervában volt, sebességben és hatékonyságban, de összességében felvettem vele a versenyt” – idézte menedzsmentje közleménye a 26 éves játékost.

Megjegyezte, a második játszmában sikerült kihasználnia, hogy riválisa energiája kicsit visszaesett, de nem tudta tovább vinni a lendület.

„Nem játszottam nagyon jó, de rossz meccset sem. Bosszantó, hogy nem jött össze a győzelem, főleg úgy, hogy nem volt védendő pontom Miamiban” – fogalmazott Marozsán, aki hozzátette, hogy az elmúlt másfél hónapja nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, kevés mérkőzést játszott, nem gyűjtött ranglistapontokat, miközben sérülés és betegség is hátráltatta.

„A legfontosabb most az lesz, hogy a lehető legtöbbet versenyezzek, meccseket nyerjek és visszanyerjem az önbizalmamat” – mondta Marozsán, aki a napokban hazautazik Magyarországra, ahol megkezdi a felkészülést a salakos szezonra. Ezen a borításon a tervek szerint először a március 30-án kezdődő bukaresti viadalon lép pályára.