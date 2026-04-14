Öt magyar biztos főtáblán egyesben a Roland Garroson

A magyarok közül két férfi és három női játékos szerepelhet biztosan a teniszezők idei második Grand Slam-tornája, a Roland Garros főtábláján.
A párizsi viadal szervezői kedden hozták nyilvánosságra a névsort, ez alapján Marozsán Fábiánnak és Fucsovics Mártonnak, illetve Bondár Annának, Udvardy Pannának és Gálfi Dalmának nem kell selejtezőt vívnia, mindannyian a 128 játékost magába foglaló főtáblán kezdenek a világranglista-helyezésük alapján.
A legnagyobb salakpályás tornát május 24. és június 7. között rendezik.
