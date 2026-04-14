Öt magyar biztos főtáblán egyesben a Roland Garroson

2026.04.14. 20:22
Gálfi Dalma Fucsovics Márton Bondár Anna Udvardy Panna Marozsán Fábián Roland Garros
A magyarok közül két férfi és három női játékos szerepelhet biztosan a teniszezők idei második Grand Slam-tornája, a Roland Garros főtábláján.

A párizsi viadal szervezői kedden hozták nyilvánosságra a névsort, ez alapján Marozsán Fábiánnak és Fucsovics Mártonnak, illetve Bondár Annának, Udvardy Pannának és Gálfi Dalmának nem kell selejtezőt vívnia, mindannyian a 128 játékost magába foglaló főtáblán kezdenek a világranglista-helyezésük alapján.

A legnagyobb salakpályás tornát május 24. és június 7. között rendezik.

 

 

