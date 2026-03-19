Miami Open: ezúttal nem bírt a brazil csodagyerekkel Marozsán

Karrierje során eddig egyszer találkozott egymással Magyarország és Brazília jelenlegi élversenyzője, Marozsán Fábián és Joao Fonseca, akkor a római salakos verseny 1. fordulójában a mi játékosunk diadalmaskodott 6:3, 7:6-ra. A mostani, kemény pályás összecsapás előtt azért volt miért tartanunk a 19 éves dél-amerikaitól, aki Indian Wellsben igencsak jól helytállt, búcsúztatta az orosz Karen Hacsanovot és az amerikai Tommy Pault is – előbbi a 15., utóbbi a 23. a legfrissebb ATP-világranglistán –, mielőtt a nyolcaddöntőben megadta magát a későbbi győztes Jannik Sinnernek.

A férfi profi teniszezők rangsorában a 46. helyen álló Marozsán magabiztos adogatásokkal kezdte a mérkőzést, ám a következő szervajátékát elbukta. Ez pedig pont elég volt ahhoz, hogy az első adogatásait szinte mérnöki precizitással (85 százalékban) beütő brazil játékos 41 perc alatt 6:4-re az első szettet – újabb beszédes adat, hogy Fonseca egyetlen bréklabdáját kihasználta, míg a magyar teniszező kettőből egyet sem.

Úgy tűnt, a második felvonás is rosszul indul a mi versenyzőnk szempontjából – az elsőként szerváló magyar fiú első három adogatásából a zsenge kora ellenére már kétszeres ATP-tornagyőztes Fonseca csinált pontot –, ám Marozsán három bréklabdát hárítva visszakapaszkodott. A negyedik gémben pedig elvette a brazil tinédzser adogatását, és a magáét is hozta – megnyílt a lehetőség az egyenlítésre. Ami meg is lett – a játszmát hibátlan szervagémmel zárta le a magyar éljátékos.

A döntő szettben sajnos a magyar teniszező „beragadt a rajtnál”, az újra magára találó brazil pedig 3:0-ra elhúzott, az ismét az első bréklabdából megcsinált brékelőnyt meg is tudta duplázni, így 6:4, 3:6, 6:2-vel jutott be a legjobb 64 közé, ahol a világelső Carlos Alcaraz vár rá.

TENISZ

MIAMI OPEN (9 415 725 dollár, kemény borítás)

FÉRFIAK, 1. FORDULÓ

Joao Fonseca (brazil)–Marozsán Fábián 6:4, 3:6, 6:2