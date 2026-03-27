Indian Wells után Miamiban is legyőzte Ribakinát Szabalenka; Zverev Sinnerrel játszik a döntőért

M. B.M. B.
2026.03.27. 07:41
Arina Szabalenka (Fotó: Getty Images)
Arina Szabalenka Miami Open ATP Miami Jelena Ribakina Francisco Cerúndolo WTA Miami Alexander Zverev
A világelső, címvédő Arina Szabalenka egy Jelena Ribakina elleni kétszettes győzelemmel kvalifikálta magát a Miami Open döntőjébe női egyesben, míg a férfiaknál Alexander Zverev nagyon simán verte Francisco Cerúndolót az utolsó negyeddöntőben, így ő lesz Jannik Sinner ellenfele a négy között.

Idén harmadszor csapott első a fehérorosz világelső és kazah riválisa: míg a januári Australian Open döntőjében Ribakina kerekedett felül, addig az Indian Wells-i torna döntőjében Szabalenka aratott háromszettes győzelmet. A mostani összecsapás szorosan indult, mindkét fél jelentkezett egy brékkel, majd 5:4-es vezetésnél Szabalenka ismét elvette Ribakina adogatását, megnyerve az első játszmát. A második szettben aztán ellenállhatatlan játékkal rukkolt elő a világelső, s Ribakina két adogatását is elvéve 4:0-s előnyre tett szert. A kazah erre egy brékkel reagált, de ezzel minden puskaporát ellőtte – Szabalenka két szettben nyert, s Coco Gauffal meccselhet a címvédésért.

Mindeközben a férfiak utolsó negyeddöntőjében Alexander Zverev mindössze három játékot engedett Francisco Cerundolónak. Az argentin elleni magabiztos sikerrel a német játékos jutott be az elődöntőbe, ahol Jannik Sinnerrel játszhat a fináléba jutásért. 

 

MIAMI OPEN 1000-ES TORNA (9 415 725 dollár, kemény)
FÉRFI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ
Alexander Zverev (német, 3.)–Francisco Cerúndolo (argentin, 18.) 6:1, 6:2

NŐI EGYES, ELŐDÖNTŐ
Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jelena Ribakina (kazah, 3.) 6:4, 6:3

Arina Szabalenka Miami Open ATP Miami Jelena Ribakina Francisco Cerúndolo WTA Miami Alexander Zverev
