Indian Wells után Miamiban is legyőzte Ribakinát Szabalenka; Zverev Sinnerrel játszik a döntőért

Idén harmadszor csapott első a fehérorosz világelső és kazah riválisa: míg a januári Australian Open döntőjében Ribakina kerekedett felül, addig az Indian Wells-i torna döntőjében Szabalenka aratott háromszettes győzelmet. A mostani összecsapás szorosan indult, mindkét fél jelentkezett egy brékkel, majd 5:4-es vezetésnél Szabalenka ismét elvette Ribakina adogatását, megnyerve az első játszmát. A második szettben aztán ellenállhatatlan játékkal rukkolt elő a világelső, s Ribakina két adogatását is elvéve 4:0-s előnyre tett szert. A kazah erre egy brékkel reagált, de ezzel minden puskaporát ellőtte – Szabalenka két szettben nyert, s Coco Gauffal meccselhet a címvédésért.

Mindeközben a férfiak utolsó negyeddöntőjében Alexander Zverev mindössze három játékot engedett Francisco Cerundolónak. Az argentin elleni magabiztos sikerrel a német játékos jutott be az elődöntőbe, ahol Jannik Sinnerrel játszhat a fináléba jutásért.

MIAMI OPEN 1000-ES TORNA (9 415 725 dollár, kemény)

FÉRFI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Alexander Zverev (német, 3.)–Francisco Cerúndolo (argentin, 18.) 6:1, 6:2

NŐI EGYES, ELŐDÖNTŐ

Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jelena Ribakina (kazah, 3.) 6:4, 6:3