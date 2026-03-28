Ismét Arina Szabalenka lett Miami bajnoka

Arina Szabalenka szettveszteség nélkül jutott el a miami döntőig, ahol Coco Gauff-fal találkozott. Korábban mindketten hat mérkőzést nyertek a másik ellen, legutóbb a WTA-világbajnokság csoportkörében találkoztak, ahol a fehérorosz játékos győzött.

Szabalenka brékkel indította a meccset, és 4:2-nél ismét fogadóként nyert játékot, míg amerikai ellenfelének bréklabdája sem volt. A második játszmában 5:4-ig mindketten biztosan hozták az adogatásaikat, ám 5:4-nél Szabalenka nem tudta kiszerválni a szettben maradást, így jöhetett a harmadik felvonás.

Ahogy az elsőben, úgy a harmadik szettben is brékkel kezdett Szabalenka, ez az előny pedig kitartott a végéig, sőt, 5:3-nál újra fogadóként nyert játékot a világelső. Szabalenka így Indian Wells után Miamiban sem talált legyőzőre, és összességében a harmadik tornagyőzelmét ünnepelhette idén.

MIAMI OPEN 1000-ES TORNA (9 415 725 dollár, kemény)

Női egyes, döntő

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Gauff (amerikai, 4.) 6:2, 4:6, 6:3