Nemzeti Sportrádió

Ismét Arina Szabalenka lett Miami bajnoka

PATAKI GYULA
2026.03.28. 22:23
Arina Szabalenka Indian Wells után Miamiban sem talált legyőzőre (Fotó: Lengyel Viktória Gréta)
Címkék
tenisz Coco Gauff Miami Arina Szabalenka WTA
Arina Szabalenka megvédte a címét a Miamiban zajló WTA-tenisztornán, három játszmában nyert Coco Gauff ellen.

Arina Szabalenka szettveszteség nélkül jutott el a miami döntőig, ahol Coco Gauff-fal találkozott. Korábban mindketten hat mérkőzést nyertek a másik ellen, legutóbb a WTA-világbajnokság csoportkörében találkoztak, ahol a fehérorosz játékos győzött.

Szabalenka brékkel indította a meccset, és 4:2-nél ismét fogadóként nyert játékot, míg amerikai ellenfelének bréklabdája sem volt. A második játszmában 5:4-ig mindketten biztosan hozták az adogatásaikat, ám 5:4-nél Szabalenka nem tudta kiszerválni a szettben maradást, így jöhetett a harmadik felvonás.

Ahogy az elsőben, úgy a harmadik szettben is brékkel kezdett Szabalenka, ez az előny pedig kitartott a végéig, sőt, 5:3-nál újra fogadóként nyert játékot a világelső. Szabalenka így Indian Wells után Miamiban sem talált legyőzőre, és összességében a harmadik tornagyőzelmét ünnepelhette idén.

MIAMI OPEN 1000-ES TORNA (9 415 725 dollár, kemény)
Női egyes, döntő
Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Gauff (amerikai, 4.) 6:2, 4:6, 6:3

 

