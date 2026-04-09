Női tenisz: megsérült a világelső Arina Szabalenka

2026.04.09. 16:43
Arina Szabalenka (Fotó: Getty Images)
WTA Stuttgart Arina Szabalenka női tenisz
Arina Szabalenka, a női tenisz-világranglista első helyezettje sérülés miatt nem indul a hétfőn kezdődő stuttgarti salakpályás tornán.

A fehérorosz játékos csütörtökön a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Miamiban rendezett márciusi mestertorna megnyerése után megsérült, és még nem épült fel teljesen.

Szabalenka 2021 óta négyszer jutott döntőbe Stuttgartban, de győznie még nem sikerült.

 

WTA Stuttgart Arina Szabalenka női tenisz
