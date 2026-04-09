Női tenisz: megsérült a világelső Arina Szabalenka

Arina Szabalenka, a női tenisz-világranglista első helyezettje sérülés miatt nem indul a hétfőn kezdődő stuttgarti salakpályás tornán.
A fehérorosz játékos csütörtökön a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Miamiban rendezett márciusi mestertorna megnyerése után megsérült, és még nem épült fel teljesen.
Szabalenka 2021 óta négyszer jutott döntőbe Stuttgartban, de győznie még nem sikerült.
2026.03.31. 00:05
2026.03.28. 22:23
