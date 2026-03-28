Tenisz: Sinner egy győzelemre van a „Napfényes Duplától”

A Napfényes Dupla kifejezés a teniszben arra a bravúrra utal, amikor egy játékos ugyanabban az évben megnyeri a márciusi két nagy amerikai kemény pályás tornát, az Indian Wells-it és a miamit. Az olaszok négyszeres Grand Slam-bajnoka, Jannik Sinner az elődöntőben két játszmában verte meg hetedszer is a német Alexander Zverevet, és saját rekordját tovább javítva immár sorozatban 32 győztes szettnél tart az 1000-es versenyeken.

A 24 éves Sinner Roger Federer 2017-es bravúrja óta az első játékos lehet, aki közvetlenül a kaliforniai után a floridai viadalt is megnyeri. Az viszont már biztos, hogy még a vasárnapi diadallal sem előzheti meg a világranglista élén a Miamiban korán kiesett Carlos Alcarazt. A fináléban egyértelműen Sinner lesz a favorit a 22. helyen álló Jirí Lehecka ellen, aki magabiztosan verte meg a francia Arthur Filst. A cseh teniszező lett Novak Djokovics 2018-as sanghaji menetelése óta az első, aki vesztett adogatójáték nélkül került be egy 1000-es döntőbe.



MIAMI OPEN 1000-ES TORNA (9 415 725 dollár, kemény)

ELŐDÖNTŐ

Sinner (olasz, 2.)–Zverev (német, 3.) 6:3, 7:6 (7–4)

Lehecka (cseh, 21.)–Fils (francia, 28.) 6:2, 6:2