Gundel-Takács 11-est védett, de Raemaekers a Fradi javára döntötte el a kupadöntőt

Római tenisztorna: a 36 éves Cirstea először győzte le a világelsőt

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.05.09. 18:52
Sorana Cirstea a búcsúévében olyat tett, amit eddig soha (Fotó: AFP)
Már a harmadik fordulóban búcsúzott a női világelső Arina Szabalenka a római salakpályás tenisztornán.

A fehérorosz klasszist a karrierje 20., egyben utolsó szezonjában szereplő román Sorana Cirstea győzte le szetthátrányból fordítva, 2:6, 6:3, 7:5-re.

A 36 éves Cirstea pályafutása során először nyert az aktuális világelső ellen – korábban 0–6 volt a mérlege –, egyben ő lett a sportág történetének legidősebb játékosa, aki ezen a borításon felülmúlta a WTA-rangsor vezetőjét.

 

