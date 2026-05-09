Római tenisztorna: a 36 éves Cirstea először győzte le a világelsőt

A fehérorosz klasszist a karrierje 20., egyben utolsó szezonjában szereplő román Sorana Cirstea győzte le szetthátrányból fordítva, 2:6, 6:3, 7:5-re.

A 36 éves Cirstea pályafutása során először nyert az aktuális világelső ellen – korábban 0–6 volt a mérlege –, egyben ő lett a sportág történetének legidősebb játékosa, aki ezen a borításon felülmúlta a WTA-rangsor vezetőjét.