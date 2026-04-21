Nadia Comaneci, a román tornászlegenda kapta az életműdíjat a Laureus-gálán

2026.04.21. 10:25
Nadia Comaneci egy másik olimpiai bajnok tornásztól, a 2025-ös gálán a legjobb női sportolóként köszöntött Simone Bilestól vette át a díjat (Fotó: Getty Images)
Hétfő este Madridban megtartották a hagyományos Laureus díjátadó gálát: Arina Szabalenka és Carlos Alcaraz révén az Év női és férfi sportolója egyaránt teniszező lett a 2025-ös teljesítménye alapján. A csapatok között a labdarúgó Bajnokok Ligáját megnyerő Paris Saint-Germaint választották meg a legjobbnak, míg az életműdíjat az ötszörös olimpiai bajnok román tornászlegenda, Nadia Comaneci vehette át.

„Amikor oda kellett lépnem a felemás korláthoz, közel sem voltam ennyire megilletődve – idézte fel köszönőbeszédében Nadia Comaneci a montreali olimpiai aranyérmei egyikét hozó gyakorlatát, az ötkarikás játékok történetének első 10-es produkcióját. – Egy kislány voltam, akit a szenvedélye vezetett. Az a tizenhét másodperc teljesen megváltoztatta az életemet.”

Comaneci 14 évesen három aranyérmet, egy ezüstöt és egy bronzot nyert 1976-ban Montrealban, a négy évvel későbbi moszkvai olimpiát két arannyal és két ezüsttel zárta.

A szervezők több mint száz ország mintegy 1300 újságíróját kérték fel szavazásra, köztük a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szöllősi Györgyöt. Összesen tizenegy kategóriában hirdettek győztest a sportújságírók szavazatai, valamint a Laureus Sportakadémia 69 fős tagságának döntése alapján.

A 2026-OS DÍJÁTADÓ GYŐZTESEI
Az Év férfi sportolója: Carlos Alcaraz (spanyol) teniszező
Az Év női sportolója: Arina Szabalenka (fehérorosz) teniszező
Az Év csapata: Paris Saint-Germain (francia) férfi labdarúgás
Az Év áttörése: Lando Norris (brit) autóversenyző
Az Év visszatérője: Rory McIlroy (északír) golfozó
Sportikon-díj: Toni Kroos (német) labdarúgó
Életműdíj: Nadia Comaneci (román) tornász
Az Év fogyatékos sportolója: Gabriel Araújo (brazil) paraúszó
Az Év extrémsportolója: Chloe Kim (amerikai) hódeszkás
Az Év fiatal sportolója: Lamine Yamal (spanyol) labdarúgó
Az Év jószolgálati díja: Fútbol Más (chilei) labdarúgás

Nadia, avagy a „nemzeti kincs” kálváriája – sportkönyvtár

Napokon belül 35 éve lesz, hogy szétröppent a világban a szenzációs hír: a zöldhatáron át Magyarországra szökött az ötszörös olimpiai bajnok, a montreali olimpián a történelemben első alkalommal 10-esre értékelt román tornász, Nadia Comaneci.

Nadia örök – Csinta Samu publicisztikája

ALAPVONAL. Comaneci az októberi antwerpeni világbajnokság alkalmával a belga Le Soir című lapnak adott interjúban a napjaink sztárjával, az amerikai Simone Bilesszal való összehasonlítást elegánsan hárította. „Hozzá hasonló tornász talán fél évszázadonként születik – mondta –, akrobatikus képességei leírhatatlanul egyedülállóak. A mai tornában csak a művészi vonal ellaposodását fájlalom. Időnként azért eljátszom a gondolattal, mi mindent lehetett volna csinálni felemás korláton, ha az én időmben is a maihoz hasonló szer lett volna.”

 

 

