Nadia Comaneci, a román tornászlegenda kapta az életműdíjat a Laureus-gálán

„Amikor oda kellett lépnem a felemás korláthoz, közel sem voltam ennyire megilletődve – idézte fel köszönőbeszédében Nadia Comaneci a montreali olimpiai aranyérmei egyikét hozó gyakorlatát, az ötkarikás játékok történetének első 10-es produkcióját. – Egy kislány voltam, akit a szenvedélye vezetett. Az a tizenhét másodperc teljesen megváltoztatta az életemet.”

Comaneci 14 évesen három aranyérmet, egy ezüstöt és egy bronzot nyert 1976-ban Montrealban, a négy évvel későbbi moszkvai olimpiát két arannyal és két ezüsttel zárta.

A szervezők több mint száz ország mintegy 1300 újságíróját kérték fel szavazásra, köztük a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szöllősi Györgyöt. Összesen tizenegy kategóriában hirdettek győztest a sportújságírók szavazatai, valamint a Laureus Sportakadémia 69 fős tagságának döntése alapján.

A 2026-OS DÍJÁTADÓ GYŐZTESEI

Az Év férfi sportolója: Carlos Alcaraz (spanyol) teniszező

Az Év női sportolója: Arina Szabalenka (fehérorosz) teniszező

Az Év csapata: Paris Saint-Germain (francia) férfi labdarúgás

Az Év áttörése: Lando Norris (brit) autóversenyző

Az Év visszatérője: Rory McIlroy (északír) golfozó

Sportikon-díj: Toni Kroos (német) labdarúgó

Életműdíj: Nadia Comaneci (román) tornász

Az Év fogyatékos sportolója: Gabriel Araújo (brazil) paraúszó

Az Év extrémsportolója: Chloe Kim (amerikai) hódeszkás

Az Év fiatal sportolója: Lamine Yamal (spanyol) labdarúgó

Az Év jószolgálati díja: Fútbol Más (chilei) labdarúgás