Nemzeti Sportrádió

Fils már elődöntős Miamiban, ezúttal Tommy Paul volt az áldozat

V. H. L.V. H. L.
2026.03.26. 10:29
Arthur Fils joggal örül: hatalmas meccsen győzte le Tommy Pault (Fotó. Getty Images)
Címkék
Arthur Fils Miami Open 2026 Hailey Baptiste Arina Szabalenka Tommy Paul
Három játszma alatt egyetlenegyszer sem tudta elvenni egymás adogatójátékát Arthur Fils és Tommy Paul, a rövidítésekben a francia koncentrált jobban, és 6:7, 7:6, 7:6-tal jutott a miami ATP 1000-es torna elődöntőjébe.

Hihetetlenül szoros mérkőzést vívott egymással Arthur Fils és Tommy Paul a miami 1000-es torna férfiversenyének második negyeddöntőjében. A 2 óra 49 percig tartó mérkőzésen az amerikai játékos került többször közel ahhoz, hogy elvegye ellenfele adogatójátékot, de Fils mind a hat bréklabdát hárította – Paulnak csak egyszer kellett így tennie. 

A meccs során a tengerentúli teniszező szerzett eggyel több pontot, a 229-ből 115-öt, mégis a négy meccslabdát hárító európai örülhetett a végén, aki az első játszma rövidítését 7–3-ra elvesztette ugyan, de a másodikét 7–4-re, a harmadikét 8–6-ra megnyerte. Az első 1000-es tornagyőzelmére hajtó Fils így 28. kiemelt létére bejutott az elődöntőbe, ahol a torna előtt szintén nem a nagy esélyesek egyikeként számontartott Jirí Lehecka lesz az ellenfele.

Nem variálta túl a Hailey Baptiste elleni mérkőzését a címvédő Arina Szabalenka. A világelső fehérorosz teniszező mindkét játszmában a legjobbkor, 5:4-es vezetésénél tudta elvenni az amerikai szervagémjét, így 6:4, 6:4-gyel jutott az elődöntőbe. A fináléért vívott csatában Jelena Ribakina lesz az ellenfele, aki az idei Australian Open döntőjében legyőzte őt, igaz, az Indian Wells-i finálé után már a kazah hölgy volt kénytelen gratulálni a „királynőnek”.

MIAMI OPEN 1000-ES TORNA (9 415 725 dollár, kemény)
FÉRFI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ
Fils (francia, 28.)–Paul (amerikai, 22.) 6:7 (3–7), 7:6 (7–4), 7:6 (8–6)
NŐI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ
Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Baptiste (amerikai) 6:4, 6:4
 

 

