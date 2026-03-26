Fils már elődöntős Miamiban, ezúttal Tommy Paul volt az áldozat

Hihetetlenül szoros mérkőzést vívott egymással Arthur Fils és Tommy Paul a miami 1000-es torna férfiversenyének második negyeddöntőjében. A 2 óra 49 percig tartó mérkőzésen az amerikai játékos került többször közel ahhoz, hogy elvegye ellenfele adogatójátékot, de Fils mind a hat bréklabdát hárította – Paulnak csak egyszer kellett így tennie.

A meccs során a tengerentúli teniszező szerzett eggyel több pontot, a 229-ből 115-öt, mégis a négy meccslabdát hárító európai örülhetett a végén, aki az első játszma rövidítését 7–3-ra elvesztette ugyan, de a másodikét 7–4-re, a harmadikét 8–6-ra megnyerte. Az első 1000-es tornagyőzelmére hajtó Fils így 28. kiemelt létére bejutott az elődöntőbe, ahol a torna előtt szintén nem a nagy esélyesek egyikeként számontartott Jirí Lehecka lesz az ellenfele.

Nem variálta túl a Hailey Baptiste elleni mérkőzését a címvédő Arina Szabalenka. A világelső fehérorosz teniszező mindkét játszmában a legjobbkor, 5:4-es vezetésénél tudta elvenni az amerikai szervagémjét, így 6:4, 6:4-gyel jutott az elődöntőbe. A fináléért vívott csatában Jelena Ribakina lesz az ellenfele, aki az idei Australian Open döntőjében legyőzte őt, igaz, az Indian Wells-i finálé után már a kazah hölgy volt kénytelen gratulálni a „királynőnek”.

MIAMI OPEN 1000-ES TORNA (9 415 725 dollár, kemény)

FÉRFI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Fils (francia, 28.)–Paul (amerikai, 22.) 6:7 (3–7), 7:6 (7–4), 7:6 (8–6)

NŐI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Baptiste (amerikai) 6:4, 6:4

