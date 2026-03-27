Az idény végén visszavonul David Goffin belga teniszező

A 35 éves sportoló – aki pályafutása legjobbjaként 2017-ben hetedik volt az ATP-rangsorban – pénteken jelentette be, hogy az idei esztendő végén felhagy a profi játékkal. Indoklása szerint megviselte a testét, hogy hosszú évek óta a legmagasabb szinten versenyez, és döntő szerepet játszott az elhatározásában a tavalyi térdsérülése, illetve a fizikai és mentális kimerültség is, valamint az, hogy visszaesett a világranglistán.

Goffin profi pályafutása 2009-ben kezdődött, 2017-ben a belga válogatottal pedig a döntőig jutott a Davis Kupában, majd – többek között Rafael Nadal és Roger Federer legyőzésével – a fináléig menetelt az év végi, londoni világbajnokságon. Pályafutása során 15 ATP-tornán volt döntős, ezek közül hatot nyert meg, négy Grand Slam-tornán pedig eljutott a negyeddöntőig.

Legutóbb tavaly októberben nyert mérkőzést, és ezen a héten már csak a világranglista 156. helyén áll. „Valószínűleg még játszom néhány olyan tornán, amelyet nagyon szeretek, majd a karrieremet a brüsszeli versenyen zárom le az év végén” – mondta a 17 profi szezon után búcsúzó Goffin.