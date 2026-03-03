Nemzeti Sportrádió

Debrecenben is bemutatták a Futbólia visszahódítása című könyvet

2026.03.03. 10:43
Fotók: Mravik Gusztáv, Derencsényi István
Szerdán Debrecenben a Kazánház Egyetemi Klubban is bemutatták a Futbólia visszahódítása című könyvet.

 

„Úgy kezdődött, hogy a világjárvány csöndjében megírtam a szakdolgozatom a Debreceni Egyetemre, majd úgy folytatódott, hogy Schmidt Mária főigazgató asszony elolvasta és kijelentette, hogy meg kellene jelenteni könyvben is ezt a tanulmányt, ami – az általa vezetett közalapítvány jóvoltából, további írásokkal kiegészítve – karácsony előtt meg is történt. A könyvbemutatók sorában szerdán Debrecenben mutatkozott be a Futbólia visszahódítása a Buzánszky-kupa és a Buzánszky 100 emlékév kísérőeseményeként” – írta a szerző, Szöllősi György, lapunk főszerkesztője a könyv megszületéséről.

A könyv a legnépszerűbb sportág elmúlt tizenöt évének látványos hazai fejlődését, illetve annak történelmi előzményeit foglalta kötetbe.

A könyv megrendelhető az nsklub.hu-n.

Futbólia visszahódítása Szöllősi György Debrecen
