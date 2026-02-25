Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna és Tóth Amarissa is nyolcaddöntős az antalyai tenisztornán

2026.02.25. 17:53
Udvardy Panna (Fotó: Getty Images)
Udvardy Panna és Tóth Amarissa is nyolcaddöntőbe jutott az Antalyában zajló 115 ezer dollár (36.5 millió forint) összdíjazású salakpályás női tenisztornán.

A WTA honlapja szerint a világranglista 94. helyén álló, negyedik kiemelt Udvardy Panna a francia Carole Monnet-t (179.) győzte le az első fordulóban. A 73 perces szerdai mérkőzésen a magyar sportoló mindössze három játékot veszített. Következő ellenfele az olasz Nuria Brancaccio (165.) lesz.

A 264. helyezett Tóth Amarissa 2 óra 9 percet töltött a pályán, amikor riválisa, a francia Alice Rame (200.) a harmadik szettben feladta a mérkőzést. A nyolcaddöntőben a magyar játékos az első helyen kiemelt ukrán Olekszandra Olijnikovával (71.) játszik.

Udvardy párosban is pályára lépett – a szlovén Veronika Erjavec oldalán –, de az orosz Anasztaszija Gaszanova, Jekatyerina Ovcsarenko elleni találkozó a heves esőzés miatt félbeszakadt.

WTA 125-ÖS TORNA (115 000 dollár, salak)
1. FORDULÓ
Udvardy Panna (4.)Carole Monnet (francia) 6:2, 6:1
Tóth AmarissaAlice Rame (francia) 2:6, 6:1, 3:2-nél Rame feladta

 

