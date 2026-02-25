Nemzeti Sportrádió

Pavlova Maria: Múlt héten volt pár szabadnapunk Milánóban, de most folytatni kell a felkészülést

V. J.V. J.
2026.02.25. 16:28
null
Fotó: Szabó Miklós
Címkék
Nemzeti Sportrádió műkorcsolya Pavlova Maria
A milánó-cortinai téli olimpián magyar színekben párjával, Sviatchenko Alexeijel negyedik helyezést elérő Pavlova Maria a Nemzeti Sportrádiónak adott interjújában elmondta, hogyan folytatják pályafutásukat.

„Szeretnénk folytatni, de előbb rá kell jönnünk, mi a helyzet Alexei vállával, és ha szükséges, akkor a műtétre is időt kell szakítanunk. Fontos, hogy idővel fájdalommentes legyen, mert csak úgy lehet teljes értékű edzésmunkát végezni” –  fogalmazott a Nemzeti Sportrádiónak Pavlova Maria. 

„Egyelőre nincs pihenés. Múlt héten volt pár szabadnapunk Milánóban, de most folytatni kell a felkészülést, mert március végén világbajnokság lesz. Arra is fel kell készülnünk, és mivel egy hónap nem sok idő, így folytatni kell a munkát. ”

 

Nemzeti Sportrádió műkorcsolya Pavlova Maria
Legfrissebb hírek

Szerelmével külföldre akart szökni, kivégezték – Szűcs Sándorra is emlékeztek a Nemzeti Sportrádióban

Magyar válogatott
6 órája

Első salzburgi góljáról és a beilleszkedésről is beszélt Redzic Damir

Légiósok
21 órája

Sofron István: Álomdöntővel zárult a téli olimpia

Jégkorong
2026.02.23. 19:50

Magyarország a téli sportágakban ennyit tud – Fábián László, a MOB főtitkára

Téli olimpia 2026
2026.02.22. 09:30

Varga Emília: Sok mindenben fejlődtünk az Európa-ligának köszönhetően

Kézilabda
2026.02.22. 08:59

Alysa Liu nyerte a női műkorcsolyázók versenyét a téli olimpián

Téli olimpia 2026
2026.02.19. 23:25

Scheidler Géza: Molnár Attila környezetet, infrastruktúrát és lehetőséget is váltott

Atlétika
2026.02.18. 22:40

Büki Ádám: Extra bónusz, hogy egy csapatot meg tudtunk előzni

Téli olimpia 2026
2026.02.18. 18:38
Ezek is érdekelhetik