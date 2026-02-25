Pavlova Maria: Múlt héten volt pár szabadnapunk Milánóban, de most folytatni kell a felkészülést
A milánó-cortinai téli olimpián magyar színekben párjával, Sviatchenko Alexeijel negyedik helyezést elérő Pavlova Maria a Nemzeti Sportrádiónak adott interjújában elmondta, hogyan folytatják pályafutásukat.
„Szeretnénk folytatni, de előbb rá kell jönnünk, mi a helyzet Alexei vállával, és ha szükséges, akkor a műtétre is időt kell szakítanunk. Fontos, hogy idővel fájdalommentes legyen, mert csak úgy lehet teljes értékű edzésmunkát végezni” – fogalmazott a Nemzeti Sportrádiónak Pavlova Maria.
„Egyelőre nincs pihenés. Múlt héten volt pár szabadnapunk Milánóban, de most folytatni kell a felkészülést, mert március végén világbajnokság lesz. Arra is fel kell készülnünk, és mivel egy hónap nem sok idő, így folytatni kell a munkát. ”
