Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: a kispadon lett rosszul Slavko Goluza, a csapatorvos mentette meg az életét

V. H. L.V. H. L.
2026.02.25. 17:32
null
Slavko Goluza (Fotó: Getty Imnages)
Címkék
infarktus horvát kézilabda Slavko Goluza
Túl van az életveszélyen a Veszprém egykori kiváló kézilabdázója, a horvát RK Bjelovar jelenlegi vezetőedzője, Zlatko Goluza, aki múlt szombaton, az RK Nexe Nasice II elleni bajnoki mérkőzésen kapott szívinfarktust. Az 54 éves trénerre rövid rehabilitáció vár, s már interjút is adott a hr.net-nek.

Az RK Bjelovar–RK Nexe Nasice mérkőzés második félidejében a bjelovariak vezetőedzője, Slavko Goluza rosszul lett. Az olimpiai és világbajnok egykori remek kézilabdázó fulladni kezdett, és hirtelen erős fájdalmat érzett a mellkasában, de lélekjelenlétének és segítőinek köszönhetően, akik bekísérték az öltözőbe, ahol az egészségügyi stáb gyorsan ragált, megtette a szükséges intézkedéseket – a hr.net-nek adott interjújában az 54 éves szakember megköszönte az orvosok és a személyzet gyors reagálását, akik – ahogy fogalmazott – „megmentették az életét”.

A Goluzán elvégzett kórházi vizsgálatok megerősítették: szívinfarktust kapott, s mivel egyik artériája félig elzáródott, Zágrábba szállították, stentet ültettek be neki. Az edző az interjúban azt is elmondta: rövid rehabilitációs időszak után visszatér a pályára.

„Természetesen visszatérek, és folytatni fogom az edzősködést. Mit tegyek? A kézilabda az életem. Nem adom fel” – jelentette ki, azt is megemlítve, hogy a rohanó életformánk, a munka és a kötelezettségek miatt egészségünk megőrzése gyakran háttérbe szorul. Goluza arról is beszélt, hogy az eset előtt tökéletesen jól érezte magát, semmilyen jelen sem volt annak, mi következik.

Ez pontosan azon a napon történt, amelyen öt évvel ezelőtt egykori csapattársa és barátja, Zlatko Saracevic elhunyt.

„Igen, hihetetlen – mondta Goluza. – De ilyen az élet. Nem fogok most azon sírni, hogy mi történhetett volna velem, nem fogok arról beszélni, hogy meghalhattam volna, mert nem haltam meg. Még mindig itt vagyok, és Isten segedelmével sokáig itt is leszek. Az emberek két-három-négy-öt stenttel is évekig élnek, nekem pedig csak egy van.”

 

infarktus horvát kézilabda Slavko Goluza
Legfrissebb hírek

„Olcsón” megúszta az ellenőrt fellökő kézilabdázó

Kézilabda
2024.04.25. 11:53

Nyögvenyelős meccsen győzte le a Zagrebet a Veszprém a BL-ben

Kézilabda
2022.11.24. 20:30

Férfi kézi: sztáredzőt keres a Veszprém – íme, néhány jelölt!

Kézilabda
2018.10.03. 13:22

NS: Böde és Storck találkozása; Gyurcsóék már pörögnek; Vadócz elkelt – szerda

Labdarúgó NB I
2015.09.22. 23:41

Kézi: korábbi horvát kapitányok jelöltek a veszprémi padra

Kézilabda
2015.09.21. 12:43

Férfi kézi: lemondott a horvát szövetségi kapitány

Kézilabda
2015.02.06. 20:37

Hajdú B.: Halálközeli élmény volt ez, amely szerencsésen végződött

Labdarúgó NB I
2014.10.21. 10:23

Goluza: Úgy kellett élnünk itt, Dániában, mint az állatoknak

Kézilabda
2014.01.25. 07:15
Ezek is érdekelhetik