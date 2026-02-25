Kézilabda: a kispadon lett rosszul Slavko Goluza, a csapatorvos mentette meg az életét

Az RK Bjelovar–RK Nexe Nasice mérkőzés második félidejében a bjelovariak vezetőedzője, Slavko Goluza rosszul lett. Az olimpiai és világbajnok egykori remek kézilabdázó fulladni kezdett, és hirtelen erős fájdalmat érzett a mellkasában, de lélekjelenlétének és segítőinek köszönhetően, akik bekísérték az öltözőbe, ahol az egészségügyi stáb gyorsan ragált, megtette a szükséges intézkedéseket – a hr.net-nek adott interjújában az 54 éves szakember megköszönte az orvosok és a személyzet gyors reagálását, akik – ahogy fogalmazott – „megmentették az életét”.

A Goluzán elvégzett kórházi vizsgálatok megerősítették: szívinfarktust kapott, s mivel egyik artériája félig elzáródott, Zágrábba szállították, stentet ültettek be neki. Az edző az interjúban azt is elmondta: rövid rehabilitációs időszak után visszatér a pályára.

„Természetesen visszatérek, és folytatni fogom az edzősködést. Mit tegyek? A kézilabda az életem. Nem adom fel” – jelentette ki, azt is megemlítve, hogy a rohanó életformánk, a munka és a kötelezettségek miatt egészségünk megőrzése gyakran háttérbe szorul. Goluza arról is beszélt, hogy az eset előtt tökéletesen jól érezte magát, semmilyen jelen sem volt annak, mi következik.

Ez pontosan azon a napon történt, amelyen öt évvel ezelőtt egykori csapattársa és barátja, Zlatko Saracevic elhunyt.

„Igen, hihetetlen – mondta Goluza. – De ilyen az élet. Nem fogok most azon sírni, hogy mi történhetett volna velem, nem fogok arról beszélni, hogy meghalhattam volna, mert nem haltam meg. Még mindig itt vagyok, és Isten segedelmével sokáig itt is leszek. Az emberek két-három-négy-öt stenttel is évekig élnek, nekem pedig csak egy van.”