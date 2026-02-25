Veszprém HC–Dinamo Bucuresti a kézilabda Bajnokok Ligájában

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
12. FORDULÓ
A-CSOPORT
One Veszprém HC–Dinamo Bucuresti (román) x–x (x–x)
Veszprém. One Veszprem Arena. V: Ante Mikelic, Petar Paradina (horvátok)
VESZPRÉM (meccskeret): Mikael Appelgren, Rodrig Corrales – kapusok, Thiagus Petrus, Ivan Martinovic, Hugo Descat, Ahmed Hesham, Ligetvári Patrik, Gasper Marguc, Luka Cidric, Nedim Remili, Yanis Lenne, Jehia el-Dera, Sztefan Dodics, Dragan Pesmalbek, Ahmed Adel, Ali Zein – mezőnyjátékosok. Edző: Xavier Pascual
BUCURESTI: Vladimir Cupara, Samir Bellahcene – kapusok, Branko Vujovics, Ionut Nistor, Calin Dedu, Andrei Buzle, Pedro Veitia, Nicusor Andrei Negru, Alex Pascual, Haniel Langaro, Daniel Stanciuc, Rosta Miklós, Andrij Akimenko, Tom Pelayo, Yoav Lumbroso, Robert Militaru. Edző: Paulo Pereira