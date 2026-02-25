Nemzeti Sportrádió

Veszprém HC–Dinamo Bucuresti a kézilabda Bajnokok Ligájában

2026.02.25. 18:40
Nedim Remili (Fotó: Szabó Miklós)
Veszprém Dinamo Bucuresti férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában a One Veszprém HC a Dinamo Bucurest ellen játszik. Kövesse velünk a mérkőzést élő követítésünk segtíségével!

 

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
12. FORDULÓ
A-CSOPORT
One Veszprém HC–Dinamo Bucuresti (román) x–x (x–x)
Veszprém. One Veszprem Arena. V: Ante Mikelic, Petar Paradina (horvátok)
VESZPRÉM (meccskeret): Mikael Appelgren, Rodrig Corrales – kapusok, Thiagus Petrus, Ivan Martinovic, Hugo Descat, Ahmed Hesham, Ligetvári Patrik, Gasper Marguc, Luka Cidric, Nedim Remili, Yanis Lenne, Jehia el-Dera, Sztefan Dodics, Dragan Pesmalbek, Ahmed Adel, Ali Zein – mezőnyjátékosok. Edző: Xavier Pascual
BUCURESTI: Vladimir Cupara, Samir Bellahcene – kapusok, Branko Vujovics, Ionut Nistor, Calin Dedu, Andrei Buzle, Pedro Veitia, Nicusor Andrei Negru, Alex Pascual, Haniel Langaro, Daniel Stanciuc, Rosta Miklós, Andrij Akimenko, Tom Pelayo, Yoav Lumbroso, Robert Militaru. Edző: Paulo Pereira

 

Veszprém Dinamo Bucuresti férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Elísson játékára hetekig nem számíthat a Veszprém

Kézilabda

43 perce

Kézilabda
43 perce

Már csak a harmadik hely lehet a Veszprém célja a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda

8 órája

Kézilabda
8 órája

Fazekas Gergő hat góllal vette ki a részét a Wisla Plock győzelméből a férfi kézi BL-ben

Kézilabda

2026.02.19. 22:37

Kézilabda
2026.02.19. 22:37

Bosszantó vereséget szenvedett a Veszprém a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda

2026.02.19. 20:23

Kézilabda
2026.02.19. 20:23

Már nem szabad hibáznia az Építőknek, ha Kölnről álmodik

Kézilabda
2026.02.19. 09:53

A Magdeburg tizenegyedik meccsét is megnyerte a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda

2026.02.18. 22:20

Kézilabda
2026.02.18. 22:20

Magabiztosan nyert a PSG és az Aalborg is a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda

2026.02.18. 20:25

Kézilabda
2026.02.18. 20:25

Későn ébredt fel a Szeged, nyolc góllal kapott ki otthon a Barcától

Kézilabda

2026.02.18. 20:11

Kézilabda
2026.02.18. 20:11
