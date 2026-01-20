Australian Open: Udvardy egyesben, Bondár és Marozsán párosban búcsúzott

A világranglistán 90. helyezett Udvardy Panna nem a legjobb előjelekkel készült az év első Grand Slam-tornájára, mivel bő egy hete erős hasi görcsökkel érkezett meg Melbourne-be, és súlyos ételmérgezéssel a repülőtérről rögtön a Royal Melbourne Hospitalba szállították. Két nap után kiengedték, azóta próbált újra erőre kapni.

Az sem könnyítette meg a 27 éves magyar dolgát, hogy a nyitókörben az egyesben öt, párosban pedig 32 trófeával rendelkező Katerina Siniakovával (45.) került szembe. A cseh ellenfél párosban már háromszor (2022, 2023, 2025) diadalmaskodott Melbourne-ben, női és vegyes párosban is szerzett olimpiai aranyat – és az erőviszonyoknak megfelelően ezen a mérkőzésen is az ő akarata érvényesült. Udvardy 0:5-nél nyert játékot először, aztán a második szettben 2:2 után már egyet sem. A találkozó csupán egy órát tartott.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

Női egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért)

Katerina Siniaková (cseh)–Udvardy Panna 6:1, 6:2

Női párosban Bondár Anna a román Jaqueline Cristiannal az oldalán a 12. helyen rangsorolt Tereza Mihaliková, Olivia Nicholls szlovák, brit kettőssel csapott össze a 32 közé jutásért, és két sima szettben kikapott. A találkozó 1 óra 13 percig tartott.

Bondár egyesben még versenyben van, és a második fordulóban a selejtezős török Zeynep Sönmezzel (112.) játszik szerdán, aki a nyitókörben meglepetésre búcsúztatta a 11. kiemelt orosz Jekatyerina Alekszandrovát.

Tereza Mihalikova, Olivia Nicholls (szlovák, brit, 12.)–Bondár Anna, Jaqueline Cristian (magyar, román) 6:3, 6:2

Marozsán Fábián az olasz Mattia Belluccival az oldalán lépett pályára a kilencedik helyen kiemelt Francisco Cabral, Lucas Miedler portugál, osztrák duó ellen. Utóbbi tagja volt szeptemberben a debreceni DK-világdöntő-selejtezőben a magyarokat 3–2-re legyőző osztrák válogatottnak, és ezúttal is ő örülhetett. A magyar, olasz kettős az első szettben tartotta a lépést az igazi páros specialistákból álló ellenféllel – Cabral hat, Miedler 11 trófeát gyűjtött már –, amely rövidítésben azért hozta a játszmát. A folytatás már simábban alakult, Marozsánék kétszer is elvesztették az adogatásukat, és 1 óra 21 perc után mehettek gratulálni a hálóhoz.

Marozsán egyesben 64 között a lengyel Kamil Majchrzakkal (58.) száll szembe szerdán a második fordulóban.

Francisco Cabral, Lucas Miedler (portugál, osztrák, 9.)–Marozsán Fábián, Mattia Bellucci (magyar, olasz) 7:6 (8–6), 6:2

(MTI)