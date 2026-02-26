Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna maratoni csatában búcsúzott az antalyai tenisztornán

2026.02.26. 12:15
null
Udvardy Panna már csak párosban van versenyben (Fotó: Getty Images)
Címkék
női tenisz Udvardy Panna Antalya
Udvardy Panna maratoni csatában búcsúzott a nyolcaddöntőben az Antalyában zajló salakpályás női challenger-tenisztornán.

A WTA honlapja szerint a világranglista 94. helyén álló, negyedik kiemelt Udvardy csütörtökön az olasz Nuria Brancaccióval (165.) csapott össze. A nyolc bréket hozó nyitó szett rövidítésében a kaposvári születésű, de Floridában élő magyar szettlabdát hárítva került játszmaelőnybe. A folytatásban ellenfele 6:2-vel egyenlített, majd az utolsó felvonásban további hét bréket követően az ellenfél 5:6-nál hozni tudta az adogatását, s ezzel egyben a meccset is. A találkozó 3 óra 4 percig tartott.

A 264. helyezett Tóth Amarissa is csütörtökön vívja nyolcaddöntőjét, mégpedig az első helyen kiemelt ukrán Olekszandra Olijnikovával (71.).

Udvardy párosban – a szlovén Veronika Erjavec oldalán – indult, de szerdán az orosz Anasztaszija Gaszanova, Jekatyerina Ovcsarenko elleni találkozó a heves esőzés miatt félbeszakadt.

Tenisz
Challenger-torna, Antalya (115 000 dollár, salak)
Nuria Brancaccio (olasz)–Udvardy Panna (4.) 6:7 (9–11), 6:2, 7:5

 

női tenisz Udvardy Panna Antalya
Legfrissebb hírek

Gálfi Dalma a nyolcaddöntőben búcsúzott az austini tenisztornától

Tenisz
5 órája

Udvardy Panna és Tóth Amarissa is nyolcaddöntős az antalyai tenisztornán

Tenisz
19 órája

Elbukta a rövidítést, így kiesett Bondár és Gálfi párosa Austinban

Tenisz
Tegnap, 7:07

Tenisz: Bondár az első fordulóban búcsúzott Austinban

Tenisz
2026.02.23. 23:05

Marozsán rontott, Fucsovics javított a világranglistán

Tenisz
2026.02.23. 09:38

Dubai tenisztorna: Stollár búcsúzott párosban

Tenisz
2026.02.15. 11:05

Tenisz-világranglisták: Fucsovics, Bondár és Udvardy is javított

Tenisz
2026.02.09. 16:47

Anna, az idő és a fair play szellemisége neked dolgozik! – Csisztu Zsuzsa jegyzete

Tenisz
2026.02.07. 00:13
Ezek is érdekelhetik