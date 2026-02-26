Udvardy Panna maratoni csatában búcsúzott az antalyai tenisztornán

A WTA honlapja szerint a világranglista 94. helyén álló, negyedik kiemelt Udvardy csütörtökön az olasz Nuria Brancaccióval (165.) csapott össze. A nyolc bréket hozó nyitó szett rövidítésében a kaposvári születésű, de Floridában élő magyar szettlabdát hárítva került játszmaelőnybe. A folytatásban ellenfele 6:2-vel egyenlített, majd az utolsó felvonásban további hét bréket követően az ellenfél 5:6-nál hozni tudta az adogatását, s ezzel egyben a meccset is. A találkozó 3 óra 4 percig tartott.

A 264. helyezett Tóth Amarissa is csütörtökön vívja nyolcaddöntőjét, mégpedig az első helyen kiemelt ukrán Olekszandra Olijnikovával (71.).

Udvardy párosban – a szlovén Veronika Erjavec oldalán – indult, de szerdán az orosz Anasztaszija Gaszanova, Jekatyerina Ovcsarenko elleni találkozó a heves esőzés miatt félbeszakadt.

Tenisz

Challenger-torna, Antalya (115 000 dollár, salak)

Nuria Brancaccio (olasz)–Udvardy Panna (4.) 6:7 (9–11), 6:2, 7:5