Australian Open: Swiatek, Anisimova és a címvédő is hozta a kötelezőt, Badosa kiesett
A korábbi világelső, de az év első Grand Slam-tornáján eddig még a döntőbe sem jutó Iga Swiatek láthatóan szeretné idén megnyerni a viadalt (korábban az elődöntő volt a legjobb eredmény tőle Melbourne-ben), tekintve, hogy az év másik három GS-tornáján már diadalmaskodott az elmúlt években. Ennek szellemében a lengyel kiválóság egy rendkívül magabiztos, 6:2-es első szettel nyitott a cseh Marie Bouzková ellen, s az sem zavarta meg, hogy a második játszmába korán brékhátrányba került – a folytatásban kétszer is elvette ellenfele adogatását, s 6:3-ra megnyerte a szettet, s így a meccset is.
A címvédő, kilencedik helyen kiemelt Madison Keys 6:1-re lemosta honfitársát, Ashlyn Kruegert az első játszmában. A második szettet ehhez képest pocsékul kezdte Keys, kettős brékhátrányba került, de még időben kapcsolt, s zsinórban háromszor elvette Krueger adogatását, elkerülve a rövidítést.
A hatodik helyen kiemelt Jessica Pegula mindössze két játékot veszítve hozta a kötelezőt McCartney Kessler ellen, míg a WTA mezőnyébe idén visszatérő (s a világranglistán jelenleg az 1057. helyen rangsorolt) cseh kiválóság, Karolína Plísková a ranglistán látott helyezést tekintve kisebb meglepetést okozott azzal, hogy az 59. helyen jegyzett Janice Tjent két szettben verve jutott tovább. Nem úgy a korábbi Grand Slam-győztes Jelena Ostapenko – a 24. kiemelt lett játékost a kínai Vang Hszin-jü búcsúztatta három játszmában.
Három játszmában ment tovább a 13. kiemelt Linda Nosková is, míg a negyedik helyen kiemelt Amanda Anisimova mindössze öt játékot veszítve simázta le Katerina Siniakovát.
A játéknap talán eddigi legnagyobb meglepetését Okszana Szelehmetyeva szállította: a világranglista 101. helyén álló orosz versenyző a tavaly a legjobb négy közé jutó Paula Badosát küldte haza két szettben.
TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
NŐI EGYES, 2. FORDULÓ (a legjobb 32 közé jutásért)
Keys (amerikai 9.)–Krueger (amerikai) 6:1, 7:5
Szelehmetyeva (orosz)–Badosa (spanyol, 25.) 6:4, 6:4
Pegula (amerikai, 6.)–Kessler (amerikai) 6:0, 6:2
Karolína Plísková (cseh)–Tjen (indonéz) 6:4, 6:4
Inglis (ausztrál)–Siegemund (német) 6:4, 6:7 (3–7), 7:6 (10–7)
Kalinszkaja (orosz, 31.)–Grabher (osztrák) 6:3, 6:3
Vang (kínai)–Ostapenko (lett, 24.) 4:6, 6:4, 6:4
Nosková (cseh, 13.)–Preston (ausztrál) 6:2, 4:6, 6:2
Stearns (amerikai)–Marcinko (horvát) 6:2, 7:5
Anisimova (amerikai, 4)–Siniaková (cseh) 6:1, 6:4
Mertens (belga, 21.)–Ucsidzsima (japán) 6:3, 6:1
Swiatek (lengyel, 2.)–Bouzková (cseh) 6:2, 6:3