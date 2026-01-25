Australian Open: egyik világelső sem vesztett szettet – Szabalenka és Alcaraz is negyeddöntős



Magyar idő szerint vasárnap hajnalban vette kezdetét a 2026-os Australian Open nyolcaddöntője, amelynek első meccsét a női egyes versenyben a világelső Arina Szabalenka és a kanadai Victoria Mboko játszotta egymással. Bár az első szett simán, 6–1-gyel a fehéroroszé volt, a másodikban tie breakig jutottak a felek. Ott aztán kijött a különbség, Szabalenka 7–1-re nyert, két szettben tovább is jutott.

Ezt követően a 18 esztendős amerikai Iva Jovic elképesztően domináns játékkal rukkolt elő a kazah Julia Putyinceva ellen, s 6:0, 6:1-re hozta a két szettet, ezzel ott van a negyeddöntőben. Coco Gauff harmadik kiemeltként nem várt könnyű meccsre a cseh Karolina Muchová ellen, s nem is kapott azt. Az amerikai GS-győztes 6:1-re megnyerte az első szettet, de 6:3-ra elbukta a másodikat, végül épp ennyire nyerte meg a mindent eldöntő játszmát, továbbjutott.

A férfiak versenyében Carlos Alcaraz a keményen erős, 20. világranglista-helyezett amerikai Tommy Paullal csapott össze. Utóbbi nagy csatára késztette a spanyolt, s hiába lett csak háromszettes a meccs, három szoros játszmát láttunk. A kulcspillanatokban viszont kijött Alcaraz előnye, 7:6, 6:4, 7:5-re nyert, ezzel bő két és félóra alatt nyert. A harmadik kiemelt Alexander Zverev is így tett, de egy kicsit gyorsabban, könnyebben: 6:2, 6:4, 6:4-re verte meg Francisco Cerundolót. A spanyol és a német legelőbb az elődöntőben találkozhat egymással.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

NYOLCADDÖNTŐ

FÉRFI EGYES

Alcaraz (spanyol, 1.)–Paul (amerikai, 19.) 7:6 (8–6), 6:4, 7:5

A. Zverev (német, 3.)–F. Cerúndolo (18.) 6:2, 6:4, 6:4

MÉG TART/KÉSŐBB

Bublik (kazah, 10.)–De Minaur (ausztrál, 6.)

Medvegyev (orosz, 11.)–Tien (amerikai, 24.)

HÉTFŐN

Musetti (olasz, 5.)–Fritz (amerikai, 9.)

Djokovics (szerb, 4.)–Mensík (cseh, 16)

Shelton (amerikai, 8.)–Ruud (norvég, 12.)

Darderi (olasz, 22.)–Sinner (olasz, 2.)

NYOLCADDÖNTŐ

NŐI EGYESA

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Mboko (kanadai, 17.) 6:1, 7:6 (7–1)

Putyinceva (kazah)–Jovic (amerikai, 29.) 0:6, 1:6

Gauff (amerikai, 3.)–Muchová (cseh, 19.) 6:1, 3:6, 6:3

MÉG TART/KÉSŐBB

Szvitolina (ukrán, 12.)–Andrejeva (orosz, 8.)

HÉTFŐN

Pegula (amerikai, 6.)–Keys (amerikai, 9.)

Vang Hszin-jü (kínai)–Anisimova (amerikai, 4.)

Ribakina (kazah, 5.)–Mertens (belga, 21.)

Swiatek (lengyel, 2.)–Inglis (ausztrál)