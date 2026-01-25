Nemzeti Sportrádió

Australian Open: egyik világelső sem vesztett szettet – Szabalenka és Alcaraz is negyeddöntős

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
Vágólapra másolva!
2026.01.25. 09:39
Carlos Alcaraz három szoros szettben búcsúztatta Tommy Pault (Fotó: Getty Images)
Címkék
Australian Open Carlos Alcaraz férfi tenisz Arina Szabalenka női tenisz
A világelső spanyol Carlos Alcaraz három szettben legyőzte az amerikai Tommy Pault az Astrialian Open férfi egyes versenyének nyolcaddöntőjében, magyar idő szerint vasárnap reggel, így bejutott a legjobb nyolc közé. Hasonlóan tett a női egyes versenyben a szintén világelső fehérorosz Arina Szabalenka, aki két szettben továbbjutott a kanadai Victoria Mboko ellen.

 


Magyar idő szerint vasárnap hajnalban vette kezdetét a 2026-os Australian Open nyolcaddöntője, amelynek első meccsét a női egyes versenyben a világelső Arina Szabalenka és a kanadai Victoria Mboko játszotta egymással. Bár az első szett simán, 6–1-gyel a fehéroroszé volt, a másodikban tie breakig jutottak a felek. Ott aztán kijött a különbség, Szabalenka 7–1-re nyert, két szettben tovább is jutott. 

Ezt követően a 18 esztendős amerikai Iva Jovic elképesztően domináns játékkal rukkolt elő a kazah Julia Putyinceva ellen, s 6:0, 6:1-re hozta a két szettet, ezzel ott van a negyeddöntőben. Coco Gauff harmadik kiemeltként nem várt könnyű meccsre a cseh Karolina Muchová ellen, s nem is kapott azt. Az amerikai GS-győztes 6:1-re megnyerte az első szettet, de 6:3-ra elbukta a másodikat, végül épp ennyire nyerte meg a mindent eldöntő játszmát, továbbjutott. 

A férfiak versenyében Carlos Alcaraz a keményen erős, 20. világranglista-helyezett amerikai Tommy Paullal csapott össze. Utóbbi nagy csatára késztette a spanyolt, s hiába lett csak háromszettes a meccs, három szoros játszmát láttunk. A kulcspillanatokban viszont kijött Alcaraz előnye, 7:6, 6:4, 7:5-re nyert, ezzel bő két és félóra alatt nyert. A harmadik kiemelt Alexander Zverev is így tett, de egy kicsit gyorsabban, könnyebben: 6:2, 6:4, 6:4-re verte meg Francisco Cerundolót. A spanyol és a német legelőbb az elődöntőben találkozhat egymással.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
NYOLCADDÖNTŐ 
FÉRFI EGYES
Alcaraz (spanyol, 1.)–Paul (amerikai, 19.) 7:6 (8–6), 6:4, 7:5 
A.  Zverev (német, 3.)–F. Cerúndolo (18.) 6:2, 6:4, 6:4 
MÉG TART/KÉSŐBB 
Bublik (kazah, 10.)–De Minaur (ausztrál, 6.) 
Medvegyev (orosz, 11.)–Tien (amerikai, 24.)

HÉTFŐN
Musetti (olasz, 5.)–Fritz (amerikai, 9.)
Djokovics (szerb, 4.)–Mensík (cseh, 16)
Shelton (amerikai, 8.)–Ruud (norvég, 12.)
Darderi (olasz, 22.)–Sinner (olasz, 2.)

NYOLCADDÖNTŐ 
NŐI EGYESA
Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Mboko (kanadai, 17.) 6:1, 7:6 (7–1) 
Putyinceva (kazah)–Jovic (amerikai, 29.) 0:6, 1:6  
Gauff (amerikai, 3.)–Muchová (cseh, 19.) 6:1, 3:6, 6:3 
MÉG TART/KÉSŐBB  
Szvitolina (ukrán, 12.)–Andrejeva (orosz, 8.)

HÉTFŐN 
Pegula (amerikai, 6.)–Keys (amerikai, 9.)
Vang Hszin-jü (kínai)–Anisimova (amerikai, 4.)
Ribakina (kazah, 5.)–Mertens (belga, 21.)
Swiatek (lengyel, 2.)–Inglis (ausztrál)

 

Australian Open Carlos Alcaraz férfi tenisz Arina Szabalenka női tenisz
Legfrissebb hírek

„Én kiálltam volna” – Stollár Fannyék visszaléptek az Australian Opentől

Tenisz
2 órája

Djokovics a 400. GS-győzelmét ünnepelte, de volt egy dühös pillanata, amely kizárást is okozhatott volna

Tenisz
22 órája

Australian Open: Swiatek 6:1-re elvesztett játszma után harcolta ki a továbbjutást

Tenisz
23 órája

Stan Wawrinka elbúcsúzott az ausztrál közönségtől

Tenisz
Tegnap, 11:23

Aus. Open: Zverev nyolcaddöntős Norrie legyőzésével; Szvitolina is továbbjutott

Tenisz
2026.01.23. 12:42

Aus. Open: Szabalenkának nehéz meccse volt, de sem ő, sem Alcaraz nem vesztett még szettet

Tenisz
2026.01.23. 09:35

Stollár vegyes párosban kiesett az Australian Openen

Tenisz
2026.01.23. 09:26

Marozsán Fábián: Valószínűleg ezért volt Medvegyev világelső és topjátékos, mert ezeket a meccseket nagyobb százalékban túléli

Tenisz
2026.01.23. 07:55
Ezek is érdekelhetik