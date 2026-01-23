Nemzeti Sportrádió

Stollár vegyes párosban kiesett az Australian Openen

2026.01.23. 09:26
Stollár Fanny vegyes párosban búcsúzott (Fotó: Getty Images)
A női párosban már nyolcaddöntős Stollár Fanny vegyes párosban kiesett az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, miután pénteken Kevin Krawietz oldalán három játszmában kikapott a negyedik kiemelt Taylor Townsend, Nikola Mektic kettőstől.

A magyar, német duó nem kezdte jól az első fordulós mérkőzést, amelynek nyitó szettjében egyetlen játékot tudott csak nyerni. A folytatásra Stollárék egyértelműen feljavultak és 2:2 után „állva hagyták” ellenfelüket (6:2), így 52 perc után következett az egyik fél tizedik pontjáig tartó döntő szett. Abban újra az amerikai, horvát kettős irányított, s bár Stollárék 5–6-ig tartották magukat, azt követően már csak egyetlen pontot csináltak és egy óra három perc alatt elbukták a mérkőzést.

Stollár korábban a japán Kato Mijuval az oldalán nagy csatában legyőzte a Jesika Maleckova, Miriam Skoch duót a női páros második fordulójában és bejutott a nyolcaddöntőbe.

TENISZ
Australian Open, Melbourne
Vegyes páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)
Taylor Townsend, Nikola Mektic (amerikai, horvát, 4.)–Stollár Fanny, Kevin Krawietz (magyar, német) 6:1, 2:6, 10–6 – döntő rövidítés

 

