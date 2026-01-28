Swiatek: Állatok vagyunk az állatkertben, akiket még a wc-n is megfigyelnek?

Az Australian Open 2019 óta mutat felvételeket az edzőtermekből, a bemelegítésekről és az öltözőből vezető folyosóról. A többi Grand Slam-tornán a nézők kevesebb betekintést kapnak a teniszezők életébe. Így videó rögzítette azt is, hogy Coco Gauff dühében összetörte az ütőjét. „Teniszezők vagyunk, vagy állatok az állatkertben, akiket még wc-zés közben is megfigyelnek?” – fakadt ki a szerdán a negyeddöntőben kieső Iga Swiatek.

Az elődöntőbe jutó Jessica Pegula sem volt elégedett. „Olyan érzés, mintha folyamatosan mikroszkóp alatt lennél. Ez a magánélet megsértése, ezt mindenképp vissza kell fogni” – idézi a BBC az amerikai játékost.

A tornát szervező Tennis Australia azonban úgy gondolja, hogy a kamerákat arra használják, hogy ez kapcsolatot teremtsen a szurkolók és a játékosok között. „A legfontosabb feladatunk az, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a játékosok személyiségének és képességeinek bemutatása, valamint kényelmük és magánéletük védelme között” – olvasható a nyilatkozatban.