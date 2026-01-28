Nemzeti Sportrádió

Swiatek: Állatok vagyunk az állatkertben, akiket még a wc-n is megfigyelnek?

2026.01.28. 12:11
Iga Swiatek kritizálta az Australian Open szervezőit (Fotó: Getty Images)
Iga Swiatek, Jessica Pegula és Amanda Anisimova is felszólalt a játékosokat mindenhova elkísérő kamerák ellen. Az Australian Open szervezői ellenben úgy gondolják, hogy ez a szurkolók és a játékosok közti kapcsolat elmélyítését szolgálja.

Az Australian Open 2019 óta mutat felvételeket az edzőtermekből, a bemelegítésekről és az öltözőből vezető folyosóról. A többi Grand Slam-tornán a nézők kevesebb betekintést kapnak a teniszezők életébe. Így videó rögzítette azt is, hogy Coco Gauff dühében összetörte az ütőjét. „Teniszezők vagyunk, vagy állatok az állatkertben, akiket még wc-zés közben is megfigyelnek?” – fakadt ki a szerdán a negyeddöntőben kieső Iga Swiatek.

Az elődöntőbe jutó Jessica Pegula sem volt elégedett. „Olyan érzés, mintha folyamatosan mikroszkóp alatt lennél. Ez a magánélet megsértése, ezt mindenképp vissza kell fogni” idézi a BBC az amerikai játékost. 

A tornát szervező Tennis Australia azonban úgy gondolja, hogy a kamerákat arra használják, hogy ez kapcsolatot teremtsen a szurkolók és a játékosok között. „A legfontosabb feladatunk az, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a játékosok személyiségének és képességeinek bemutatása, valamint kényelmük és magánéletük védelme között” – olvasható a nyilatkozatban.

Tenisz
4 órája

Australian Open: Swiateknek idén még biztosan nem jön össze a karrier Grand Slam

A lengyel játékosnál jobb volt Jelena Ribakina, aki az Amanda Anisimovát kiejtő Jessica Pegulával játszik a legjobb négy között.

„Láttam az interneten, hogy az emberek ráközelítettek a játékosok telefonjára és hasonló dolgokra. Ez teljesen felesleges. Az egyetlen alkalom, amikor nem vesznek fel, az az, amikor zuhanyozni vagy a mosdóba mész. Úgy tűnik, hogy rosszabb a helyzet, mint a korábbi években, ezért szerintem biztosan meg fogják vitatni és újra előtérbe kerül a kérdés" – mondta Pegula, aki a WTA-játékosok tanácsának tagja.

A Pegulától a nyolc között vereséget szenvedő Amanda Anisimova a kamerákra való tekintettel csak lehajtotta a fejét és bement az öltözőbe a vereség után. Anisimova hozzátette, hogy szerinte vannak a dolognak előnyei, például amikor Rafael Nadaltól és Roger Federertől is elkérték az azonosítójukat a biztonsági őrök. Swiatek azonban nem ért egyet: „teniszezők vagyunk. Az a feladatunk, hogy a pályán és a sajtóban figyeljenek minket. Ez a munkánk. Nem az a feladatunk, hogy mémek legyünk, amikor elfelejtjük az akkreditációnkat.”

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
Női egyes, negyeddöntő
Ribakina (kazah, 5.)–Swiatek (lengyel, 2.) 7:5, 6:1
Pegula (amerikai, 6.)–Anisimova (amerikai, 4.) 6:2, 7:6 (7–1)
 

