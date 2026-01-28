Bondár Anna a Budapesti Honvédhoz igazolt

Magyarország jelenlegi első számú teniszezőjét, a jelenleg a világranglista 74. helyén álló Bondár Annát leigazolta a Budapesti Honvéd Sportegyesület, jelentették be a szerda délelőtti sajtótájékoztatón a klub Simon János Kosárlabdacsarnokában. A felek a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig állapodtak meg az együttműködésről, a közös célok között pedig a sikeres Grand Slam-tornák, a világranglista-pozíció további javítása és az olimpiai kvalifikáció szerepel.

„Bár odakint az idő borongós, mégis fényes nap ez egyesületünk életében, hiszen egy olyan teniszezővel erősíthetünk, akinek nagy eredményei és még nagyobb álmai, elérhető céljai vannak – kezdte gondolatait Gergely István, a BHSE ügyvezető elnöke, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. – A tenisz gyönyörű sportág, a közelmúltban kezdtünk vele újra kiemelten foglalkozni Gubacsi Zsófiának is köszönhetően, aki felkarolta a szakosztályt. Nagy öröm nekünk, hogy Anna minket választott, mindenben támogatjuk, hogy megvalósíthassa régóta dédelgetett álmait. Szerintem ez egy sikerre ítélt szimbiózis.”

Gubacsi Zsófia játékosként a BHSE-ből indult, egyesben és párosban is nyert egy-egy WTA-tornát, az általa működtetett teniszklub pedig 2022 decemberében kötött megállapodást a BHSE-vel, ő a szakmai vezetője a klub teniszszakosztályának. „Az én filozófiám a lassabb építkezés. Most a női vonalon vagyunk erősebbek, a Szuperligában miénk a legfiatalabb csapat, és tavaly bronzérmet szerzett, az utánpótlásunk szép eredményeket ér el, hetvenen teniszeznek nálunk az összes korosztályt figyelembe véve. A jövőben persze férfivonalon is erősítenénk. Örülünk, hogy Anna csatlakozik hozzánk, az utánpótlás-játékosainknak is óriási motivációt jelent, hogy a legjobb magyar női játékos ugyanazt a címert képviseli, mint ők” – mondta.

„Talán az eddigi legjobb évkezdésemen vagyok túl, jól sikerültek az Australian Opent felvezető versenyek, sok meccset játszhattam és többször győztem is, szerencsére Melbourne-ben is nyertem mérkőzést – mondta a 2014 óta profi Bondár Anna, aki 2022-ben érte el eddigi karriercsúcsát, az 50. helyet a világranglistán. – Megörültem Zsófi megkeresésének, megtiszteltetés egy ekkora egyesülethez csatlakozni. Kitűztük a céljainkat, biztos, stabil háttérrel készülhetek. Óriási álmom kijutni az olimpiára, még ha a teniszben nem is az a legnagyobb torna a négy Grand Slam-verseny mellett, de olimpia csak négyévente van. A Los Angeles-i játékokat megelőző egy évben következik a kvalifikációs időszak, akkor lehet kvótát szerezni a világranglista alapján, remélem, sikerül legalább tartani a mostanit, de inkább még feljebb jutni.”

Az egyesben tavaly júliusban Hamburgban első WTA 250-es döntőjét elérő, párosban kétszeres WTA 250-es győztes Bondár kérdésre elmondta, továbbra is Kuhárszky Zoltánnal és Nagy Péterrel készül, Kuhárszky Zoltán az itthoni készülését segíti, míg Nagy Péter vele tart a tornákra. Kondiedzőjével, Vaskó Balázzsal szintén hosszú évek óta dolgozik együtt. Azt is elárulta, a jövő héten a kolozsvári 250-es viadalon szerepel, majd miután onnan hazatér, a dubai 1000-es verseny felé veszi az irányt, ezután az Egyesült Államokba utazik, az austini 250-est az Indian Wells-i és a miami mestertorna követi.

„Nagyon örülök, hogy a BHSE támogatja, hogy a lehető legjobban felkészülhessek a Los Angeles-i olimpiára, én pedig rajta leszek, hogy meglegyen a szükséges ranglistás helyezésem, és ezzel a kvóta is – mondta a Nemzeti Sportrádiónak Bondár Anna. – Számos győztes meccs van már szerencsére a hátam mögött idén, és az is külön öröm, hogy az Australian Openen újra meccset nyertem. Kedves helyszín nekem Melbourne, hiszen ott szereztem meg az első főtáblás Grand Slam-győzelmemet három éve, boldog voltam, hogy idén is sikerült mérkőzést nyernem. De nyilván nincs megállás, jönnek a további versenyek, szeretnék a következő Grand Slam-viadalokon is főtáblás lenni, és túlteljesítve az eddigi legjobbamat a harmadik fordulót elérni.”

A szeghalmi születési teniszező a 2024-es US Open óta folyamatosan alanyi jogon főtáblás – lapunk megkérdezte Bondártól, jelen formájában mekkora esélyt lát arra, hogy idén is elkerülje a selejtezőket a GS-viadalokon. „Az év elején nincs olyan sok védendő pontom, azt mondhatom, a Roland Garroson és Wimbledonban ez teljesülhet. Az év második felében kell több pontot védenem, nem szeretném elkiabálni, de jó pozícióban vagyok.”