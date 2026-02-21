Nemzeti Sportrádió

Rinderknech lesz Marozsán ellenfele az első fordulóban a dubaji tenisztornán

2026.02.21. 13:20
Marozsán Fábián (Fotó: Getty Images)
A francia Arthur Rinderknech lesz Marozsán Fábián ellenfele Dubajban, a hétfőn kezdődő 3,3 millió dollár (1 milliárd forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztorna első fordulójában.

 

Az ATP honlapja szerint a világranglista 30. helyén álló francia játékos és a 48. helyezett magyar teniszező eddig három alkalommal találkozott egymással: 2023-ban Sanghajban és idén januárban az ausztrál nyílt bajnokságon Marozsán, tavaly Párizsban pedig Rinderknech győzött.

Marozsán ezúttal egyedüli magyar lesz a mezőnyben, mert Fucsovics Márton lemondta az indulást a dubaji tornán.

