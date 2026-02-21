Osztrák bukás és hosszú ápolás a férfi négyes bobosoknál – videó

A kettesben már aranyérmet nyert Johannes Lochner vezette német egység pályacsúcsával kezdődött a 27 egység részvételével rendezett viadal, az első futamban 39 századmásodperc volt az előnye a Francesco Friedrich kormányozta honfitárs kvartett előtt.

A fordított sorrendben megrendezett második futamban az osztrákok buktak, a bobot percek alatt kivették a pályáról és három versenyző is saját lábán mászott ki, a negyedik tag viszont hosszú ideig feküdt a pályán. A verseny félbeszakadt, a sérültet az orvosi stáb emelte ki hordágyon.

Az APA osztrák hírügynökség értesülései szerint a 27 esztendős pilóta, Jakob Mandlbauer eszméleténél volt, képes volt mozgatni a fejét és a karjait is, ennek ellenére mentőhelikopterrel kórházba szállították.

A második futamban Lochnerék tovább tudták növelni előnyüket Friedrichék előtt. Fél távnál a harmadik, Adam Ammour kormányozta német négyes áll a harmadik helyen.

Érdekesség, hogy a hatodik olimpiáján szereplő, 46 esztendős Edson Luques Bindilatti vezette brazil egység az első futamot a 15. pozícióban zárta, a folytatást pedig a 20. helyről várja.

Bob, férfi négyes, állás két futam után

1. Johannes Lochner, Thorsten Margis, Jorn Wenzel, Georg Fleischhauer (Németország) 1:48.61 perc

2. Francesco Friedrich, Matthias Sommer, Alexander Schuller, Felix Strauss (Németország) 0.43 másodperc hátrány

3. Adam Ammour, Issam Ammour, Joshua Tasche, Alexander Schaller (Németország) 0.59 mp h.