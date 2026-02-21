Nemzeti Sportrádió

Nyíregyháza–Kisvárda 1–2 – ÉLŐ

NB I: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good

2026.02.21. 13:51
A remeklő Tijani (fehérben) góljaira mi is szüksége lehet a Szparinak (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I 23. fordulójában a Nyíregyháza hazai pályán fogadja a Kisvárdát. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 
Nyíregyháza, Városi Stadion, 14 óra (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Hanyecz Bence

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ A két Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei együttes ebben a bajnokságban csapott össze először az élvonalban, és mindkétszer döntetlenre végeztek. Július végén Nyíregyházán Bernardo Matic fejes góljával már a 8. perctől vezetett a vendég Kisvárda, a Szpari egy vitatható tizenegyesből Kovácsréti Márk révén a 93. percben egyenlített (1–1). Az októberi visszavágón – Bódog Tamás ekkor mutatkozott be a Szpari kispadján – Temesvári Attila kiállítása miatt már a 15. percben emberelőnybe került a házigazda Kisvárda, ám hiába birtokolta 78 százalékban a labdát, nem tudott betalálni a piros-kékek kapujába (0–0). 

♦ 1958 és 2018 között 8-szor találkoztak az NB II-ben és ugyancsak 8-szor az NB III-ban. A másodosztályban 1978 és 2018 között 5-ször a Nyíregyháza nyert, 3-szor pedig döntetlenre végeztek. Bajnokin a Kisvárda máig utoljára több mint 50 éve, 1975 júniusában az NB III-ban tudta legyőzni a Szparit (3–1). 

♦ Nyíregyházán 4-szer mérkőztek meg az NB II-ben, hazai szemszögből 1978-ban 3–1, 2013-ban 1–0, 2017-ben 2–0, majd 0–0 volt az eredmény.  

♦ 2014 szeptemberében a Magyar Kupában találkoztak, és a házigazda NB III-as Kisvárda akkor 0–2-ről fordítva 3–2-re megverte az NB I-es Szparit.

♦ Az évet remekül kezdő Nyíregyháza legutóbb 4–0-ra kiütötte Diósgyőrben a Kazincbarcikát. Így továbbra sincs kieső helyen, sőt, az Újpest elleni döntetlent követő 3 győzelemmel, 10–3-as gólkülönbséggel és pontelőnnyel vezeti a tavaszi tabellát!

♦ A Kisvárda döntetlen, győzelem, vereség ritmusban játszotta le az előző 3 tavaszi bajnokiját, amelyeken egyszer sem volt 2-nél több gól. Legutóbb 1–0-ra maradt alul az élen álló ETO otthonában és visszacsúszott a 7. helyre. 

♦ A Szpari csupán a Barcikát előzi meg a hazai tabellán, a mérlege 2 győzelem, 4 iksz és 5 vereség, a 13–20-as gólkülönbsége is a második legrosszabb a mezőnyben.

♦ A Várda házon kívül 4–2–5-ös mérleget tud felmutatni, ezzel 9. a vendégtáblázaton, de a Kazincbarcikával egálban a legkevesebb gólt szerezte, 11 mérkőzésen mindössze 10-et.

 

Ezek is érdekelhetik