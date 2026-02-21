Új beálló debütál Győrben, nagy visszatérő a Ferencvárosnál – zárul a BL csoportköre
AZ UTOLSÓ FORDULÓ következik a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. A Győr és a Debrecen nyolcasában már lényegében eldőlt, melyik csapat hol folytatja, a Ferencváros csoportjában viszont még „minden lehet”. Az FTC győzelmi sorozata múlt szombaton hazai pályán szakadt meg a CSM Bucuresti ellen, a 35–30-as vereség egyúttal azt is jelentette, hogy az egyenes ágon negyeddöntőt érő második helyről is lecsúszott. Ám még maradt némi esély arra, hogy automatikusan a legjobb nyolcban folytathassa Jesper Jensen együttese. Ehhez először is meg kellene verni idegenben az Odensét, de ez csak akkor ér valamit, ha a CSM nem nyer hazai környezetben a már biztos továbbjutó Ikast ellen.
Jensen helyzetét nehezíti, hogy többen is hiányoznak, beállóposzton a bukarestiek ellen Dragana Cvijicsre és Vilde Ingstadra sem számíthatott. A kapusok között viszont bővült a repertoár, a hétközi, Kisvárda elleni bajnokin ismét védett a sérülése után felépülő francia Laura Glauser. Irányítóként a dániai meccsen is fontos szerep vár Darja Dmitrijevára, az orosz kézilabdázó a CSM ellen kilenc, a Kisvárda ellen tíz gólt szerzett.
„Az Odense kifejezetten gyors csapat, sosem könnyű ellene játszani. Tavaly nagyon frusztráló volt a negyeddöntőben kiesni vele szemben, főleg miután az első mérkőzésen Dániában döntetlent értünk el. De remélem, tanultunk a leckéből” – mondta az EHF-nek Dmitrijeva.
Ha az FTC-nek nem jön össze automatikusan a negyeddöntő, a rájátszásban akár még a Lokival is találkozhat. A debreceniek már biztosan ötödikként zárnak a csoportban, függetlenül attól, hogy mit játszanak vasárnap a Buducsnoszt Podgoricával, így a klub a hivatalos honlapján már el is készített egy „útmutatót” azzal kapcsolatban, hogyan alakulhat a folytatás, melyik csapat lehet a negyedik a B-csoportban. Sőt, ha a Ferencváros végezne ezen a helyen, már akár vasárnapra eldőlne, hogy csupán egy magyar csapat lesz a júniusi budapesti négyes döntőben.
Ugyanis ennek az ágnak a győztesével találkozik az A-csoport első helyezettje, amelyre jó eséllyel pályázik a címvédő Győr. Az élen álló ETO és a második Metz is ugyanannyi pontot gyűjtött eddig, de a kisalföldiek oda-vissza megverték Vámos Petráékat, így az egymás elleni mérleg nekik kedvez. A zöld-fehérek vasárnap a BV Borussia Dortmundot fogadják az Audi Arénában, ahol a szerdai, Mosonmagyaróvár elleni győztes bajnoki előtt a klub vezetősége ünnepélyes keretek között jelentette be, hogy a csarnok AB-szektora a klub legendás alakja, a decemberben elhunyt Róth Kálmán nevét veszi fel.
A győrieknél is sok a hiányzó, különösen a beállók közül: január eleje óta Kelly Dulfer, Kristina Jörgensen és Bo van Wetering is feltűnt ezen a poszton, pedig alapvetően egyikük sem ott szokott szerepelni. Ezen a szituáción segít a Dániából érkező Ida-Marie Dahl, aki csütörtökön még korábbi csapata, a SönderjyskE színeiben lépett pályára – és szerzett hat lövésből hat gólt az Aalborg elleni bajnokin –, míg vasárnap már a BL-ben mutatkozhat be győri színekben.
„Nagyon gyorsan történt minden, már tudom, hogy a sport világában így mennek a dolgok. Igyekeztem magamban tudatosítani: »Ida, jól csináltad! Rendben van, hogy az ETO érdeklődött irántad és hogy most Győrben vagy.« Mert ez hatalmas, óriási kihívásnak tűnhet, de megkaptam a lehetőséget, és biztos vagyok benne, hogy okkal történt” – fogalmazott a beálló a dán TV2-nek.
Ha a Győr nyer, biztosan csoportelső. A Szikora Melindát is foglalkoztató dortmundiak ráadásul ki is eshetnek, ha kikapnak és a Storhamar hazai pályán legyűri a Gloria Bistritát.
A Debrecen lehetséges ellenfelei a rájátszásban
A Ferencváros lesz a negyedik, ha…
– az Odense nyer az FTC ellen és a CSM is nyer az Ikast ellen
– az Odense nyer az FTC ellen és a CSM–Ikast mérkőzés döntetlen
– az Odense–FTC döntetlen és a CSM nyer az Ikast ellen
– az Odense–FTC döntetlen és a CSM–Ikast is döntetlen
Az Ikast lesz a negyedik, ha…
– az Odense nyer az FTC ellen és az Ikast is nyer Bukarestben
– az Odense–FTC döntetlen és az Ikast nyer Bukarestben
Az Odense lesz a negyedik, ha…
– az FTC nyer az Odense otthonában és a CSM is nyer az Ikast ellen
– az FTC nyer az Odense otthonában és a CSM–Ikast döntetlen
A CSM lesz a negyedik, ha…
– az FTC nyer az Odense otthonában és az Ikast is nyer Bukarestben
Mette TRANBORG, az FTC jobbátlövője: – Nehéz mérkőzésre számítok, nagyon fontos lenne nekünk a győzelem. Fizikailag kemény meccs várható, több energiát kell mozgósítanunk, mint a CSM elleni összecsapáson. Az Odense szélsői kifejezetten gyorsak, erre mindenképp figyelnünk kell. A kulcs a védekezés, ha kellőképpen kifárasztjuk őket, jók lesznek az esélyeink. Játszottam már ebben a csapatban korábban, ez még különlegesebbé teszi ezt a találkozót.
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
14. FORDULÓ
SZOMBAT
B-CSOPORT
18.00: Odense HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: CSM Bucuresti (román)–Ikast Handbold (dán)
18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Brest Bretagne (francia)
18.00: HB Sola (norvég)–HC Podravka (horvát)
VASÁRNAP
A-CSOPORT
14.00: DVSC Schaeffler–Buducnost Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
14.00: Storhamar HE (norvég)–Gloria Bistrita (román)
16.00: Győri Audi ETO KC–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Metz Handball (francia)–Team Esbjerg (dán)
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. GYŐR
13
11
–
2
428–335
+93
22
|2. Metz
13
11
–
2
413–338
+75
22
|3. Esbjerg
13
9
1
3
436–382
+54
19
|4. Gloria Bistrita
13
7
–
6
386–405
–19
14
|5. DEBRECEN
13
5
–
8
376–398
–22
10
|6. Borussia Dortmund
13
4
–
9
359–410
–51
8
|7. Storhamar
13
3
–
10
341–371
–30
6
|8. Buducsnoszt
13
1
1
11
311–411
–100
3
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Brest
13
10
–
3
439–389
+50
20
|2. Odense
13
9
1
3
439–391
+48
19
|3. CSM Bucuresti
13
9
–
4
419–378
+41
18
|4. FTC
13
9
–
4
398–371
+27
18
|5. Ikast
13
8
–
5
401–383
+18
16
|6. Podravka
13
3
1
9
359–412
–53
7
|7. Ljubljana
13
2
1
10
335–387
–52
5
|8. Sola
13
–
1
12
332–411
–79
1