Nemzeti Sportrádió

NB I

Nyíregyháza–Kisvárda 1–2 – ÉLŐ

Új beálló debütál Győrben, nagy visszatérő a Ferencvárosnál – zárul a BL csoportköre

JAKUS BARNABÁSJAKUS BARNABÁS
2026.02.21. 12:26
null
Darja Dmitrijeva nagyszerű formában van, fontos szerep vár rá a Fradi odensei mérkőzésén is (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
DVSC női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC női kézilabda BL FTC-Rail Cargo Hungaria
Ezen a hétvégén befejeződnek a csoportkörök küzdelmei a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Győrben az első hely a tét, a Debrecen már biztosan ötödik, a Loki a rájátszásban akár a Ferencvárossal is találkozhat.

AZ UTOLSÓ FORDULÓ következik a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. A Győr és a Debrecen nyolcasában már lényegében eldőlt, melyik csapat hol folytatja, a Ferencváros csoportjában viszont még „minden lehet”. Az FTC győzelmi sorozata múlt szombaton hazai pályán szakadt meg a CSM Bucuresti ellen, a 35–30-as vereség egyúttal azt is jelentette, hogy az egyenes ágon negyeddöntőt érő második helyről is lecsúszott. Ám még maradt némi esély arra, hogy automatikusan a legjobb nyolcban folytathassa Jesper Jensen együttese. Ehhez először is meg kellene verni idegenben az Odensét, de ez csak akkor ér valamit, ha a CSM nem nyer hazai környezetben a már biztos továbbjutó Ikast ellen.

Jensen helyzetét nehezíti, hogy többen is hiányoznak, beállóposzton a bukarestiek ellen Dragana Cvijicsre és Vilde Ingstadra sem számíthatott. A kapusok között viszont bővült a repertoár, a hétközi, Kisvárda elleni bajnokin ismét védett a sérülése után felépülő francia Laura Glauser. Irányítóként a dániai meccsen is fontos szerep vár Darja Dmitrijevára, az orosz kézilabdázó a CSM ellen kilenc, a Kisvárda ellen tíz gólt szerzett.

„Az Odense kifejezetten gyors csapat, sosem könnyű ellene játszani. Tavaly nagyon frusztráló volt a negyeddöntőben kiesni vele szemben, főleg miután az első mérkőzésen Dániában döntetlent értünk el. De remélem, tanultunk a leckéből” – mondta az EHF-nek Dmitrijeva.

Ha az FTC-nek nem jön össze automatikusan a negyeddöntő, a rájátszásban akár még a Lokival is találkozhat. A debreceniek már biztosan ötödikként zárnak a csoportban, függetlenül attól, hogy mit játszanak vasárnap a Buducsnoszt Podgoricával, így a klub a hivatalos honlapján már el is készített egy „útmutatót” azzal kapcsolatban, hogyan alakulhat a folytatás, melyik csapat lehet a negyedik a B-csoportban. Sőt, ha a Ferencváros végezne ezen a helyen, már akár vasárnapra eldőlne, hogy csupán egy magyar csapat lesz  a júniusi budapesti négyes döntőben.

Ugyanis ennek az ágnak a győztesével találkozik az A-csoport első helyezettje, amelyre jó eséllyel pályázik a címvédő Győr. Az élen álló ETO és a második Metz is ugyanannyi pontot gyűjtött eddig, de a kisalföldiek oda-vissza megverték Vámos Petráékat, így az egymás elleni mérleg nekik kedvez. A zöld-fehérek vasárnap a BV Borussia Dortmundot fogadják az Audi Arénában, ahol a szerdai, Mosonmagyaróvár elleni győztes bajnoki előtt a klub vezetősége ünnepélyes keretek között jelentette be, hogy a csarnok AB-szektora a klub legendás alakja, a decemberben elhunyt Róth Kálmán nevét veszi fel.

A győrieknél is sok a hiányzó, különösen a beállók közül: január eleje óta ­Kelly Dulfer, Kristina Jörgensen és Bo van Wetering is feltűnt ezen a poszton, pedig alapvetően egyikük sem ott szokott szerepelni. Ezen a szituáción segít a Dániából érkező Ida-Marie Dahl, aki csütörtökön még korábbi csapata, a SönderjyskE színeiben lépett pályára – és szerzett hat lövésből hat gólt az Aalborg elleni bajnokin –, míg vasárnap már a BL-ben mutatkozhat be győri színekben.

„Nagyon gyorsan történt minden, már tudom, hogy a sport világában így mennek a dolgok. Igyekeztem magamban tudatosítani: »Ida, jól csináltad! Rendben van, hogy az ETO érdeklődött irántad és hogy most Győrben vagy.« Mert ez hatalmas, óriási kihívásnak tűnhet, de megkaptam a lehetőséget, és biztos vagyok benne, hogy okkal történt” – fogalmazott a beálló a dán TV2-nek.

Ha a Győr nyer, biztosan csoportelső. A Szikora Melindát is foglalkoztató dortmundiak ráadásul ki is eshetnek, ha kikapnak és a Storhamar hazai pályán legyűri a Gloria Bistritát.

A Debrecen lehetséges ellenfelei a rájátszásban

A Ferencváros lesz a negyedik, ha…
– az Odense nyer az FTC ellen és a CSM is nyer az Ikast ellen
– az Odense nyer az FTC ellen és a CSM–Ikast mérkőzés döntetlen
– az Odense–FTC döntetlen és a CSM nyer az Ikast ellen
– az Odense–FTC döntetlen és a CSM–Ikast is döntetlen

Az Ikast lesz a negyedik, ha…
– az Odense nyer az FTC ellen és az Ikast is nyer Bukarestben
– az Odense–FTC döntetlen és az Ikast nyer Bukarestben

 Az Odense lesz a negyedik, ha…
– az FTC nyer az Odense otthonában és a CSM is nyer az Ikast ellen
– az FTC nyer az Odense otthonában és a CSM–Ikast döntetlen

A CSM lesz a negyedik, ha…
– az FTC nyer az Odense otthonában és az Ikast is nyer Bukarestben

Mette TRANBORG, az FTC jobbátlövője: – Nehéz mérkőzésre számítok, nagyon fontos lenne nekünk a győzelem. Fizikailag kemény meccs várható, több energiát kell mozgósítanunk, mint a CSM elleni összecsapáson. Az Odense szélsői kifejezetten gyorsak, erre mindenképp figyelnünk kell. A kulcs a védekezés, ha kellőképpen kifárasztjuk őket, jók lesznek az esélyeink. Játszottam már ebben a csapatban korábban, ez még különlegesebbé teszi ezt a találkozót.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
14. FORDULÓ
SZOMBAT
B-CSOPORT
18.00: Odense HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: CSM Bucuresti (román)–Ikast Handbold (dán)
18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Brest Bretagne (francia)
18.00: HB Sola (norvég)–HC Podravka (horvát)
VASÁRNAP
A-CSOPORT
14.00: DVSC Schaeffler–Buducnost Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
14.00: Storhamar HE (norvég)–Gloria Bistrita (román)
16.00: Győri Audi ETO KC–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Metz Handball (francia)–Team Esbjerg (dán)

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. GYŐR

13

11

2

428–335

+93 

22 

2. Metz

13

11

2

413–338

+75 

22 

3. Esbjerg

13

9

1

3

436–382

+54 

19 

4. Gloria Bistrita

13

7

6

386–405

–19 

14 

5. DEBRECEN

13

5

8

376–398

–22 

10 

6. Borussia Dortmund

13

4

9

359–410

–51 

7. Storhamar

13

3

10

341–371

–30 

8. Buducsnoszt

13

1

1

11

311–411

–100 

A B-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. Brest

13

10

3

439–389

+50 

20 

2. Odense

13

9

1

3

439–391

+48 

19 

3. CSM Bucuresti

13

9

4

419–378

+41 

18 

4. FTC

13

9

4

398–371

+27 

18 

5. Ikast

13

8

5

401–383

+18 

16 

6. Podravka

13

3

1

9

359–412

–53 

7. Ljubljana

13

2

1

10

335–387

–52 

8. Sola

13

1

12

332–411

–79 


 

 

 

DVSC női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC női kézilabda BL FTC-Rail Cargo Hungaria
Legfrissebb hírek

Örökrangadó: több mint kilenc éve nem kapott ki a Ferencváros az MTK vendégeként

Labdarúgó NB I
3 órája

„Ez volt életem két-három legkaotikusabb napja” – Ida-Marie Dahl, a Győr új szerzeménye

Kézilabda
Tegnap, 11:30

Laura Glauser a visszatérése után: Nagyon hiányoztak a lányok

Kézilabda
2026.02.19. 16:59

Glauser visszatért a kapuba, az FTC simán nyert a női kézi NB I-ben, akárcsak az ETO, a DVSC és az Esztergom

Kézilabda
2026.02.18. 19:35

Kiderült, hány mérkőzést hagy ki a ZTE ellen kiállított Ibrahim Cissé

Labdarúgó NB I
2026.02.17. 18:28

Hámori Konszuéla: Rengeteget fejlődünk egyénileg és csapatként is

Kézilabda
2026.02.17. 11:51

Női kézilabda NB I: a Győr bejelentette a dán beálló érkezését – hivatalos

Kézilabda
2026.02.16. 13:18

Női kézilabda BL: Vámosék győzelmükkel negyeddöntősök, és beérték a Győrt

Kézilabda
2026.02.15. 21:14
Ezek is érdekelhetik