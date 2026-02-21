Új beálló debütál Győrben, nagy visszatérő a Ferencvárosnál – zárul a BL csoportköre

AZ UTOLSÓ FORDULÓ következik a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. A Győr és a Debrecen nyolcasában már lényegében eldőlt, melyik csapat hol folytatja, a Ferencváros csoportjában viszont még „minden lehet”. Az FTC győzelmi sorozata múlt szombaton hazai pályán szakadt meg a CSM Bucuresti ellen, a 35–30-as vereség egyúttal azt is jelentette, hogy az egyenes ágon negyeddöntőt érő második helyről is lecsúszott. Ám még maradt némi esély arra, hogy automatikusan a legjobb nyolcban folytathassa Jesper Jensen együttese. Ehhez először is meg kellene verni idegenben az Odensét, de ez csak akkor ér valamit, ha a CSM nem nyer hazai környezetben a már biztos továbbjutó Ikast ellen.

Jensen helyzetét nehezíti, hogy többen is hiányoznak, beállóposzton a bukarestiek ellen Dragana Cvijicsre és Vilde Ingstadra sem számíthatott. A kapusok között viszont bővült a repertoár, a hétközi, Kisvárda elleni bajnokin ismét védett a sérülése után felépülő francia Laura Glauser. Irányítóként a dániai meccsen is fontos szerep vár Darja Dmitrijevára, az orosz kézilabdázó a CSM ellen kilenc, a Kisvárda ellen tíz gólt szerzett.

„Az Odense kifejezetten gyors csapat, sosem könnyű ellene játszani. Tavaly nagyon frusztráló volt a negyeddöntőben kiesni vele szemben, főleg miután az első mérkőzésen Dániában döntetlent értünk el. De remélem, tanultunk a leckéből” – mondta az EHF-nek Dmitrijeva.

Ha az FTC-nek nem jön össze automatikusan a negyeddöntő, a rájátszásban akár még a Lokival is találkozhat. A debreceniek már biztosan ötödikként zárnak a csoportban, függetlenül attól, hogy mit játszanak vasárnap a Buducsnoszt Podgoricával, így a klub a hivatalos honlapján már el is készített egy „útmutatót” azzal kapcsolatban, hogyan alakulhat a folytatás, melyik csapat lehet a negyedik a B-csoportban. Sőt, ha a Ferencváros végezne ezen a helyen, már akár vasárnapra eldőlne, hogy csupán egy magyar csapat lesz a júniusi budapesti négyes döntőben.

Ugyanis ennek az ágnak a győztesével találkozik az A-csoport első helyezettje, amelyre jó eséllyel pályázik a címvédő Győr. Az élen álló ETO és a második Metz is ugyanannyi pontot gyűjtött eddig, de a kisalföldiek oda-vissza megverték Vámos Petráékat, így az egymás elleni mérleg nekik kedvez. A zöld-fehérek vasárnap a BV Borussia Dortmundot fogadják az Audi Arénában, ahol a szerdai, Mosonmagyaróvár elleni győztes bajnoki előtt a klub vezetősége ünnepélyes keretek között jelentette be, hogy a csarnok AB-szektora a klub legendás alakja, a decemberben elhunyt Róth Kálmán nevét veszi fel.

A győrieknél is sok a hiányzó, különösen a beállók közül: január eleje óta ­Kelly Dulfer, Kristina Jörgensen és Bo van Wetering is feltűnt ezen a poszton, pedig alapvetően egyikük sem ott szokott szerepelni. Ezen a szituáción segít a Dániából érkező Ida-Marie Dahl, aki csütörtökön még korábbi csapata, a SönderjyskE színeiben lépett pályára – és szerzett hat lövésből hat gólt az Aalborg elleni bajnokin –, míg vasárnap már a BL-ben mutatkozhat be győri színekben.

„Nagyon gyorsan történt minden, már tudom, hogy a sport világában így mennek a dolgok. Igyekeztem magamban tudatosítani: »Ida, jól csináltad! Rendben van, hogy az ETO érdeklődött irántad és hogy most Győrben vagy.« Mert ez hatalmas, óriási kihívásnak tűnhet, de megkaptam a lehetőséget, és biztos vagyok benne, hogy okkal történt” – fogalmazott a beálló a dán TV2-nek.

Ha a Győr nyer, biztosan csoportelső. A Szikora Melindát is foglalkoztató dortmundiak ráadásul ki is eshetnek, ha kikapnak és a Storhamar hazai pályán legyűri a Gloria Bistritát.

A Debrecen lehetséges ellenfelei a rájátszásban

A Ferencváros lesz a negyedik, ha…

– az Odense nyer az FTC ellen és a CSM is nyer az Ikast ellen

– az Odense nyer az FTC ellen és a CSM–Ikast mérkőzés döntetlen

– az Odense–FTC döntetlen és a CSM nyer az Ikast ellen

– az Odense–FTC döntetlen és a CSM–Ikast is döntetlen

Az Ikast lesz a negyedik, ha…

– az Odense nyer az FTC ellen és az Ikast is nyer Bukarestben

– az Odense–FTC döntetlen és az Ikast nyer Bukarestben

Az Odense lesz a negyedik, ha…

– az FTC nyer az Odense otthonában és a CSM is nyer az Ikast ellen

– az FTC nyer az Odense otthonában és a CSM–Ikast döntetlen

A CSM lesz a negyedik, ha…

– az FTC nyer az Odense otthonában és az Ikast is nyer Bukarestben

Mette TRANBORG, az FTC jobbátlövője: – Nehéz mérkőzésre számítok, nagyon fontos lenne nekünk a győzelem. Fizikailag kemény meccs várható, több energiát kell mozgósítanunk, mint a CSM elleni összecsapáson. Az Odense szélsői kifejezetten gyorsak, erre mindenképp figyelnünk kell. A kulcs a védekezés, ha kellőképpen kifárasztjuk őket, jók lesznek az esélyeink. Játszottam már ebben a csapatban korábban, ez még különlegesebbé teszi ezt a találkozót.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

14. FORDULÓ

SZOMBAT

B-CSOPORT

18.00: Odense HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: CSM Bucuresti (román)–Ikast Handbold (dán)

18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Brest Bretagne (francia)

18.00: HB Sola (norvég)–HC Podravka (horvát)

VASÁRNAP

A-CSOPORT

14.00: DVSC Schaeffler–Buducnost Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

14.00: Storhamar HE (norvég)–Gloria Bistrita (román)

16.00: Győri Audi ETO KC–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: Metz Handball (francia)–Team Esbjerg (dán)

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA 1. GYŐR 13 11 – 2 428–335 +93 22 2. Metz 13 11 – 2 413–338 +75 22 3. Esbjerg 13 9 1 3 436–382 +54 19 4. Gloria Bistrita 13 7 – 6 386–405 –19 14 5. DEBRECEN 13 5 – 8 376–398 –22 10 6. Borussia Dortmund 13 4 – 9 359–410 –51 8 7. Storhamar 13 3 – 10 341–371 –30 6 8. Buducsnoszt 13 1 1 11 311–411 –100 3

A B-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Brest 13 10 – 3 439–389 +50 20 2. Odense 13 9 1 3 439–391 +48 19 3. CSM Bucuresti 13 9 – 4 419–378 +41 18 4. FTC 13 9 – 4 398–371 +27 18 5. Ikast 13 8 – 5 401–383 +18 16 6. Podravka 13 3 1 9 359–412 –53 7 7. Ljubljana 13 2 1 10 335–387 –52 5 8. Sola 13 – 1 12 332–411 –79 1



